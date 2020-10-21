功夫茶：不顧一切推大嶼　深知龍王等錢使

本港失業率進一步攀升，近二十六萬人飯碗不保；而未來大企業裁員潮仍然陸續有來，政府「保就業」得個吉，勒緊肚皮辭舊歲，看來已無可避免，咁惡劣環境，有為嘅政府，理應「與民休息」！

嗱！好吹得嘅林鄭政府無視經濟蕭條、民生多艱，自己飽食終日卻完全沒有憂患和危機意識，喺社會各階層和幾乎全民反對下，好大喜功，「驕矜拒諫」，死都要倒錢落海硬推遙不可及嘅「明日大嶼」！功夫茶諗起魯迅講過，話中國太難改了，即使搬動一張桌子，改裝一個火爐，幾乎也要血⋯⋯鞭子不打在背上，是不肯動彈的。

看來，以林鄭之剛愎自用，這鞭子一嘢抽喺背上，以佢曾經「好打得」嘅性格，還是不會改的。呢，尋日佢出席行會前，仍然一副起大屋唔使靠表叔咁款，直指社會要認清若香港不發展郊野公園、濕地等，就需要明日大嶼喎！仲懶醒話自己同港人一樣都珍惜呢啲高生態價值地方，而呢啲地方因為地勢陡斜好難發展喎，所以填海係可行選項。

移山填海向來係香港六丶七十年代獲得大量土地嘅方法，林鄭依家為咗填海，就抹黑「地勢陡斜」好難發展！喂，阿姐，一個炸彈爆破，大帽山都剷平喇，你估仲要搵「愚公」來移咩？為咗死推「明日大嶼」，佢就一味砌詞開拓土地係漫長過程，而且可能引發唔同嘅司法覆核，其實，講到尾唔理好醜就係要倒錢落海推「大愚」！唔通填海比開拓土地快？「明日大嶼」根本就係海市蜃樓，如蓬萊仙山之遙不可及！

本報及社會有識之士，紛紛指出「明日大嶼」為提供一千七百公頃土地，話就話耗資六千多億港元，不過，以廢柴政府近年所主導嘅大型基建，無一不延誤超支，一般認為，呢個「大愚」行動，無萬億元肯定埋唔到單！有議員都抨擊林鄭不盡不實，即使唔打郊野公園主意，仲有近三千公頃嘅官地預留畀原居民興建丁屋，甚至粉嶺高爾夫球場仍有約一百四十公頃未被收回建屋！

真係講多無謂食多會滯，本報關心民生關心社會，睇見政府廢到爛泥咁，肉緊拔刀相助，今年初動用人力物力，奔走多方，大大話話為港府搵到未納入發展嘅新界棕地逾千公頃，仲有廢置工廈及靚官地，唔少長期荒廢寧願養蚊曬太陽！林鄭仍好高騖遠、本末倒置一心掏空庫房為「大愚」，功夫茶心裏有個謎：究竟佢係「執政為民」還是「與民為敵」？呢個「大愚」三百六十度全方位透視，明擺着係唔掂，一如玻璃上嘅烏蠅，前途光明卻係死路一條，唔通又有陰毛？不！係陰謀！下定決心咬碎銀牙倒錢落海，難道深知海龍王等錢打造海底嬉春王宮？功夫茶拭目以待了。