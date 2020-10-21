世界視線：總統攻擊福奇　甩鍋選錯對象

美國總統大選鹿死誰手，言人人殊，但各界幾乎一致認為，如果特朗普只能當一任總統，其「死因」肯定是應對疫情不力，導致美國淪為全球最嚴重疫國。對此，特氏費盡九牛二虎之力甩鍋，將責任推得一乾二淨，對外歸咎中國病毒，對內則埋怨民主黨人阻頭阻勢，然而特氏最新挑選的甩鍋對象——美國衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇，卻可能踢到了鐵板。

福奇日前接受媒體採訪時直指，對特朗普感染新冠肺炎，並不感到意外，並再次形容上月底在白宮玫瑰園的最高法院大法官提名記者會，是「超級播毒活動」，又謂自己在電視上看到特氏舉辦大型集會，他和支持者們都沒有佩戴口罩，就知道一定會出事。對此，特氏強硬回應，狠批福奇是個災難，又說民眾已經對福奇及那些白癡感到厭倦，甚至聲稱如果當初都聽福奇的話，美國如今已陷入比今天嚴重得多的經濟衰退。

特朗普一向語不驚人死不休，人們早已習以為常，偏偏他哪壺不開提哪壺，在一場競選集會中「恐嚇」選民，稱拜登一旦當選，會在防疫上全盤接受福奇的意見。此言一出，換來拜登陣營簡潔得不能再簡潔的回應：是的。

數字最能說明問題。一項民調顯示，在疫情問題上，相信福奇的民眾比相信特朗普的民眾，多出二十個百分點。其實特氏自己何嘗不知道福奇在民眾心目中，有極高的公信力，他早前就曾半開玩笑地說，自己跟福奇關係非常好，但就是不明白為甚麼對方如此受歡迎，自己卻不招人待見。反過來說，特氏之所以直到今天仍未炒福奇的魷魚，而只要對方坐冷板櫈，說到底只是忌憚對方的江湖地位，投鼠忌器而已。

問題是，特朗普絕非有容人之量的領袖，他明知在抗疫上不能繞開科學（否則就不用猛吹新疫苗的研發進度了），於是惟有選擇性地倚重跟他觀點不謀而合的「專家」，於是人們就看到沒半點傳染病防治經驗的神經放射專家阿特拉斯，出任白宮防疫顧問，「戴口罩無助防疫」即是阿氏最新的「忘我表演」。