正論：放寬禁令吊鹽水　從速通關方救市

昨日新增五宗新冠肺炎確診個案，有一宗源頭不明，令人憂慮隱形傳播鏈未消除，而疫情反覆多日，都未見有特別減退迹象，政府卻在這時放寬禁令，把本地遊旅行團上限設為三十人，而婚禮及會議人數則可增至五十人，並在本周五生效，食物及衞生局局長陳肇始昨日表明是因為疫情與經濟考慮才會放寬，相信後者才是最主要因素。

本地遊旅行團可獲得政府資助，但要遵守一系列條件，包括必須是已登記旅行社，並簽署承諾書，確保行程、交通及景點安排的公共衞生得到保障，亦要為旅客購買健康保險及登記聯絡資料，以及進行體溫檢測。旅行社亦須確保團友在用餐時間以外必須佩戴口罩，交通工具座位上限為一半，以及交通工具上不能進食。而旅行社要承擔責任，包括負責管理團友，一旦有懷疑感染，可以取消行程。這些條件與限制都增加了成本，局限了收入，業界利錢當然不如一般旅行團。所以有意舉辦的旅行社僅約三十多間，佔全體旅行社千七間的總數不足百分之二。

業界反應冷淡，視本地遊如雞肋，食之無味，棄之可惜，對於旅業救亡，無異杯水車薪，蜻蜓點水，幫助輕微，連治標也未能達到，更遑論治本。一貫政府「聊勝於無」的態度，交差交功課，向公眾交代。而婚禮上限人數增至五十人，亦不見得對酒店或飲食業會有很大裨益，市民會否揀今時今日結婚已成疑問，結婚擺酒更加是自討苦吃，賓客都未必放心參加。

其實這兩項放寬措施都明顯與禁聚令的四人上限有衝突，陳肇始未能自圓其說，反映當局救市無計可施，藥石亂投，自亂陣腳。而且一旦放寬了，本地遊或婚宴出現感染群組，相信又會急急煞停相關措施。業界需要的是持之以恒，真真正正可救整體市道的措施，讓死水可以重生，自然需注入活水。

港版健康碼是目前最有機會幫助經濟復甦的工具，只要正式推出，恢復中港人流，帶旺市道，百業都會因此而得益，旅遊業固然不在話下，酒店入住率提升，飲食業、零售業的貴客重來，做生意的不用吊鹽水，起碼都有碗開懷粥吃。到時不少面臨裁員的打工仔都變成有工開，內地客帶來的絕對是「熱」錢，為市道破冰。而港人能夠北上，無論是工作、旅遊或探親，中港交通恢復暢旺，讓死城重獲生氣。

健康碼亦有助抗疫，大家記憶猶新，九月份全民檢測反應冷淡，政府出錢出力都乏人問津，因為做了檢測沒有太大好處。而健康碼要求先進行病毒檢測，才可通關免檢疫隔離，市民有需要自然會主動自費進行，愈是頻密往返中港，愈會頻密檢測，有助篩走隱形病患者。

百業蕭條，百分之六點四的失業率，創下十六年新高，傳國泰航空最快今日宣布大規模裁員，骨牌效應不堪設想。救市刻不容緩，政府只是推本地遊這些花招，根本於事無補，反而埋下播疫危機。港版健康碼一拖再拖，七月至今都只聞樓梯響，由夏天等到秋天，望穿秋水，遙遙無期，不禁令人懷疑，今年內能否通關。市民坐困愁城，三餐不繼，又怎會有興致來個本地遊呢？