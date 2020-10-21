泰國正發生的反王室、反政府的示威動亂，與以往國內兩大政治陣營（黃衫和紅衫）的政治示威和衝突大不相同，顯然是與之無關。但從示威的組織、發動和指揮方法（使用社交媒體）、抗爭手段（佔據交通要道、堵塞道路）、象徵手勢、雨傘陣、攻擊對象（泰皇為名，實質要推翻現任政府總理，一如香港明反中央政府，實際目標是要特首下台）等等，基本上是香港去年示威動亂的翻版。差別是還未至縱火、打砸燒、攻擊警察。不過，泰國不同於香港，現任政府是軍人執政。示威的組織者未必敢武力衝擊來觸發軍隊的強烈鎮壓。

除了武力暴動還未見蹤影外，今次泰國的示威是按香港的例子進行，其背後亦大有可能是與香港動亂背後策動者同出一源，也相信會有香港示威的「教練」同時在泰國培訓示威者，與臨場指揮，以保證香港的「成功」方法可無誤地應用。

若以這個角度看，泰國這次示威不是香港「輸出」，而是一個國際性網絡在不同國家地方組織政治示威暴動，也在各地之間協調和轉移「成功」的方法手段，並且「互相呼應」。

龐大的國際網絡戰績是全球多個國家地區的顏色革命。這個網絡資源豐厚、能力超強，可以動員西方多個國家政府，國際媒體來替每個顏色革命搖旗吶喊助威，形成強大輿論壓力，壓迫顏色革命的對象政府。

香港人熟悉的是從佔中以來加劇的動亂，但在此之前一二十年，在國際有多起的顏色革命，甚至如烏克蘭和吉爾吉斯這些地緣戰略位置特殊的國家，更是一而再、再而三，泰國只是最新的例子。

為甚麼要在泰國發動？一是政府是軍政府，王室行為不檢點，正好用民主的藉口號召人民反對和攻擊。但顏色革命從來只用民主作為口號，也從來不按民主的原則行事。

泰國示威的目的，其實與吉爾吉斯的一樣，實際針對的是中國，要在中國的周邊製造麻煩。選擇泰國，更有迫切的「地緣政治」考慮。

一是中老鐵路將通車，中國修建的泰國鐵路會在現政府支持下，動工連接，由此打通中國南下之道。

二是疫後東盟是中國最大貿易夥伴，也對中國友好，抗拒美國圍堵中國的部署。三是東盟各國，在印支半島的，馬來西亞與中國友好，越南中立，緬甸開始親華。

這些國家都不易發動顏色革命，泰國內部政治分裂，軍人執政，或許便是最易用顏色革命拿下的東盟國家。拿下之後，更可在中心的地緣位置左右東盟大局。