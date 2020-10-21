自從特朗普當選總統以及這些年全不靠譜、瘋瘋癲癲的表現把美國引向災難，老美民主制度正在走向反面和崩潰的話題，就再被熱議。

最近，《民主是如何死亡的》一書成為《紐約時報》的暢銷書，作者認為「自從冷戰結束以後，多數民主崩潰並不是由將軍和士兵引發的，而是由民選政府本身引發的」，也即「民主不是死在將軍們的手中，而是死在民選領導人的手中」。美國人一向非常自傲他們的「民主制度」，把它吹成是「普世價值」，到處推銷。一些民主吹鼓手也把美國的自由、強大、富有歸功於民主有着無比的優越性。

中國自洋務運動送去留美學生，返國組成親美派，直到今天海內外華人世界包括香港親美派遍布，都對美式民主無限崇拜。他們千方百計要在中國推行美式民主，他們不知道，民主這個東西和世界上的任何事物、制度、文化一樣，都內存走向反面和異化的機制。

在民主運作和社會變化中，這些本已存在的「裝置」必會開啟，推動民主由盛而衰。民主異化裝置之一，就是民主生成和運作中的「民粹主義」和產生的「民粹領袖」。美國民主運作了二百多年，其「民主自取滅亡」的趨勢已經顯現，特朗普的上台具有標誌意義，他的胡鬧讓老美的民粹主義初嘗打了嗎啡般的興奮。

為甚麼說老美「民主自取滅亡」的趨勢顯現了呢？因為它完成了「兩個關鍵障礙」，一是特朗普之流的民粹領袖已「通過選舉完成了從一般民粹活動家到實際掌權者的轉變」；二是已經掌權的特朗普之流正在採取「一系列手段削弱民主政體下各種支持民主的力量、機構與制度，最終完成去民主化」。看看特朗普政府這些年的表現，不正是如此嗎？再看看這些年香港的反對派，可謂「未富先驕」——香港這些年還沒有爭取到「雙普選」，還沒有實現「三權分立」的美式民主，各式各樣「逢中必反」、「為反而反」的民粹主義就被他們狂熱煽動起來，讓人提前見識「民主走向反面的惡果」！