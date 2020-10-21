一葉落而知天下秋，國泰航空公司窮途末路，正是香港日益沉淪的縮影。這間曾經全球排名第一的老牌航空公司，在暴疫雙重打擊之下陷入絕境，即使獲得港府注資，也無法起死回生，不得不大規模裁員。這難免引來各界質疑和批評，國泰員工更聲稱「一個也不能少」，但大家不妨想想，國泰客貨量均呈斷崖式下跌，目前僅剩正常時期一個零頭，根本養不起這麼多人，不裁員又能怎麼辦？每個月單是支付員工薪金就要花費十五億元以上，錢從何來？難道要求港府不斷填氹？

有人曾評論國泰航空「不作死就不會死」，可謂一語中的。因管理不善，國泰全球排名跌出三甲位置，加上黑暴和疫情雙重打擊，更令其奄奄一息。去年剛爆發反修例黑暴時，部分國泰員工異常亢奮，發動罷工、佔領機場、癱瘓航班、毆打旅客，他們稱之為「和你飛」。結果自作自受，黑暴令旅客望而卻步，疫情更使旅客幾乎絕迹，那些參與「和你飛」的員工隨時不用再飛，不是很諷刺嗎？他們喋喋不休強調「一個也不能少」，不是很可笑嗎？

俗語說，有咁耐風流就有咁耐折墮。一直熱衷於政治鬥爭的國泰空服工會大概沒有想到，他們不僅攬炒了香港，也攬炒了國泰，更攬炒了自己。新冠肺炎疫情終會過去，但香港已不可能恢復昔日繁華，國泰更不可能重現昔日風光。隨着香港航空樞紐地位不斷下降，國泰經營環境只會愈來愈困難，未來一年其整體客運力預料仍會低於正常水平一半，長遠也不樂觀，今次沒有接到大信封的員工，下次未必還能如此幸運。他們叫囂「光復、革命」，結果連自己的飯碗也革掉，這也許就是求仁得仁吧。

繁華事散逐香塵，流水無情草自春。香港的繁華和國泰的風光都已煙消雲散，一去不復返。那些還在做「黃色經濟圈」春秋大夢的黃絲們，該去看醫生了。