香港需不需要一個年年考第一的特首？或許未必需要，但肯定的是，市民不想政府年年考包尾，特別是在中國城市競爭力排行榜，被人從後趕上，慘如龜兔賽跑的兔子，這個特首若果收成績表，肯定是滿江紅要見家長那類。

若問哪一科考得最差，其實科科都差得不能見人，只是有科叫房屋，市民特別關注，而高官卻經常不合格，有時還交白卷。土地供應長期不足，卻經常被揭政府任由靚地荒廢，反而捨易取難，捨近圖遠。特首林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，社會要認清若不發展郊野公園及濕地，就需要明日大嶼。

她指自己與港人同樣珍惜郊野公園等高生態價值地方，而這些地方地勢陡斜很難發展，而收回其他土地會影響現有作業，因此認為填海是可行選項。這幾句話每個字看似乎都很簡單，整體讀起上來卻難理解。若果沒有作業，這塊土地是荒廢，何用「收回」，就是有作業才需要收回吧！還有，郊野公園要移山發展很困難，那填海很容易嗎？填完海還多了一樣陸沉的風險，特首為何不提醒市民呢？議員批評林鄭的說法不盡不實，踢爆香港除了郊野公園土地外，尚有近三千公頃的官地預留給原居民興建丁屋，撇除難以開發的範圍，剩下亦多達數百公頃，而粉嶺高爾夫球場百多公頃地方亦未被收回。還有多區被荒廢的土地及工廈又怎能不計呢？

政府一直指於二○三○年後人口將超過八百萬，建議填海興建明日大嶼安置大量人口，但香港再次出現移民潮，大灣區發展蓬勃，港人北上，內地人亦未必想再來香港定居，加上生育率減低，未來人口增長趨勢其實存有很大變數。為了一個未知的需求，而燒萬億公帑掏空庫房，愚不可及。其實人口老化，起多點安老院舍更實際，這些院舍不會搬去大嶼山吧，你當長者是禁閉營的難民嗎？