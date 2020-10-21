香港居住困難，年輕一代既買不起房子，連租房子也負擔不起。低收入的只好登記輪候公共房屋，現時平均輪候時間是五年半，很大機會編配到新界的一些新發展區。但如果中上收入，沒有資格入住公屋，便更加傷腦筋。現時公屋申請人的收入及資產限額，二人家庭為月入約一萬九千元，資產限額約三十六萬元，三人家庭為月入約二萬四千元，資產約四十六萬元。假設兩個大學畢業生出來工作五年已不合資格。他們如果組成小家庭，有一個孩子，假設月入五萬元，也只能每月用萬多兩萬元租住一個非坐落市中心地區的私樓單位。如要買樓，起碼要六百多七百萬元，首期連裝修要預二百萬元，除非靠父蔭，否則首期何來？

我八、九年前曾在上海生活過，那是中國人口最多的大都會，人口二千四百萬，居住壓力絕對不比香港輕，他們的平均租金比香港便宜一點，但工資也平均比香港低。上海平均工資每月約一萬元人民幣，市中心四十平方米租金約四到五千元，佔了收入一半。按內地標準，一般是把收入百分之二十用到居住開支，上海已經超過一倍多。

有不少外來人口從全國各地來上海找工作，他們怎樣解決居住問題？以一般大學畢業生為例，在上海的起薪大概每月六到八千元。這個水平收入肯定不夠在市中心租住一個單位。我認識一些年輕朋友是找兩、三個人分租一個小單位，每人負擔每月二千元。當然這個水平的租金只能找到一些老區小單位，或者要住到距離市中心半小時到一小時地鐵車程的外圍地區。不過他們一般都比較樂觀，相信只要工作表現得好，公司會每年加薪，到時便可遷居一些地區較好，房子較大較新的單位。至於買房子呢，差距太遠，外來人員想也不敢想。

上海與香港相同之處是同樣人口壓力大，市區土地供應受限制，房子價高，工薪人員依賴薪金儲蓄根本買不起房子。但上海發展得快，利用超級公路和地鐵，把外圍地區如青浦、閔行、浦東、松江等連起來，建設成為上海一小時交通車程內擴大城市的一部分，這些新發展的近郊地區為上海提供更多建屋用地，既增加房屋供應，亦遏止房價飆升。況且，當上海的外來就業人口退休後，還可以回到四、五線城市的原居地，房價便宜得多。

上海這些經驗是否值得香港參考？如擴大城市範圍到一小時交通車程地區，甚至包括其他大灣區城市；讓就業人口退休後，遷移到大灣區四、五線城市居住，既解決居住問題，也有利騰出更多房子供新一代居住。