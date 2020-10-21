近日，新冠肺炎疫情在西方國家爆發得厲害，香港則略見緩和，有人建議，港府應該進一步放寬禁聚令。這個建議可行與否，本欄會嘗試從實際和玄學兩個角度探討。

目前，全球疫情雖然嚴峻，感染人數迭創新高，但尚幸染病者的死亡率大幅度下降，跟疫情初期相比，有些國家的死亡率已跌至十分之一，這便跟普通流感相近，不必過分擔心。在香港，因為人人披甲護身，嚴防實控，疫患為惡的機會已大大減低，故放寬限制，未嘗不可以考慮。

至於何時才該放鬆禁聚令？依術數而論，應在入冬之後，跟醫學專家對疫情的評估恰恰相反。今年一月，本地疫情爆發初期，因為全球醫學界都對新病毒陌生，筆者無奈，便試用《易經》占了一卦，這是我寫專欄多年來，第一次用易卦算港運。

在卦象中，此疫以五行的金為代表，占於丑月，金在墓庫中受困有制，所以推算本地染疫而死的人，會少於二○○三年的「沙士」。

金遇強木就會挫損，春天木旺，故斷香港疫情在四月十三日之後受制，幸運的話，就能終結。事實證明，是筆者功夫不夠，或是香港未夠幸運，疫情在四月中之後一度沉寂，但在七月突然復熾。其時本欄便知不妙，指出該疫五行屬金，秋天金旺，乘時而起，這一季最應提防。到頭來，入秋的第一個月，香港染疫而死的人已然翻倍，可見強金的殺傷力委實厲害。

但中秋節過後，秋金肅殺之氣便日退一日，如今快將秋去冬來，疫患最艱難的日子應已過去。有醫學專家估計，新冠疫情會在冬天出現第四波爆發，香港的死者可能過千人。但從玄學看來，卻非如此悲觀，冬天五行屬水，金遇水則洩氣，我反倒認為十一月七日立冬之後，政府應可嘗試撤銷多種防疫限制了。