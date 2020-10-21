香港屢次成為全球最長壽嘅地方，本來長命值得高興，之不過，生長在香港嘅壽星公壽星婆，在冇靈魂政府嘅管治下，長命卻代表「壽則多辱」，正如有論者話齋，由於冇全民退保，有唔少老人家七老八十不是享兒孫福，而是喺街上執紙皮！至於等院舍等到上天堂都未輪到，雙腳一伸求一個骨灰龕更是難上加難，你話生為基層長者，活得毫無尊嚴，唔係「壽則多辱」又係乜呢？

香港人口老化長期存在，問題係政府對人口老化全不上心，又冇長期認真規劃，否則安老政策就唔會淨係得個「吹」字！有學者指出，六十五歲長者人口佔整體人口百分之十八，佢哋大多屬於非經濟活動從事者。之不過，由於香港生活指數較高，要維持一個有質素嘅退休生活相對困難。大家都見㗎！疫情下，為數唔少嘅死亡人士都係安老院舍長者。

學者認為咁多安老院舍長者死於疫情下，反映社會中弱勢社群實在需要額外援助！當前要正視安老院舍居住空間嘅不足，並要提升看護質素。根據社署資料，截至今年一月尾，有約四點一萬名長者輪候安老院，其中津助及合約院舍平均輪候時間長達四十一個月。勞福局局長羅致光日前喺網誌話，按目前人口老化速度及需求增幅，津助安老院舍，早年平均每年建二至三間，依家就要七至八間，數字反映本港對安老院舍需求與日俱增！僧多粥少，仲提高乜鬼質素和空間吖？少啲老鼠都算管理得好啦！

神童局長唔係唔知建安老院有急切性，佢又喺網誌提到，因疫情導致六合彩暫停攪珠近八個月，獎券基金恐乾塘而影響政府興建安老院舍計劃。港產官僚就係這般貨色，永遠被動、怠政！有業界批評政府可透過特別注資解決問題，或者鬆綁安老院地積比率限制，吸引發展商興建。然而，大家睇到廢官淨係企定定喺度乜都唔想做，誰令長者壽則多辱不是很清楚嗎？