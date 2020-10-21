美國和俄羅斯在二○一○年簽署《新削減戰略武器條約》，雙方互作限制可以部署的戰略核彈頭、導彈和轟炸機數量，條約在明年二月屆滿。由於今年美俄兩國一直受新冠肺炎疫症影響，雙方代表會面討論的機會甚少，俄羅斯總統普京日前提議，期望在無條件情況下與美國延長該條約至少一年，讓雙方有更多時間安排會面討論，但華府表明反對。

該項條約的討論，過去一年發生過不少意見分歧，美方曾提出新條件，要求把北京納入該條約的成員，搞一個三方協定，但俄羅斯認為無必要，因為條約是美俄雙方的事，不用拖第三者落水，就這樣浪費了時間，美國終於向俄羅斯表示雙方按原有機制會商條約的未來，沒有再堅持要求北京加入。

今次美國反對俄羅斯提出條約自動伸延一年，再謀取更多會面討論的提議，是認為俄提出這個建議時沒有說明處理方法，期間雙方必須凍結部署一切核武，但俄方沒提這一點是不切實際，故美國要求俄羅斯重新審視立場，避免發生軍備競賽。

美國這一着先發制人，為防止俄羅斯在條約自動延伸一年時，加快製造大殺傷力核武，要求俄公開說明要按條約所限，一切如常才同意，亦顯得美國不是不害怕世界上任何國家，俄羅斯就會引起美國一點顧忌，所以若然沒有白紙黑字寫明，美國擔心會吃虧。

不過，這項限武條約的討論工作，美俄雙方也沒有着急的必要，客觀上要到明年二月才是限期屆滿，距今尚有近四個月時間，如果雙方也認定需按原規限延長，一兩次會面已能水到渠成，不存在困難，尚有時間空間。另一個因素是十一月美國大選，誰當家作主亦未肯定，對《新削減戰略武器條約》會否有內容的增減是未知之數，過早更改條約內容未必合白宮新主人口味，倒不如再拖多一兩個月，新形勢明朗後再討論，亦是可取做法。