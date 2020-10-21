香港電台作為以公帑運作的公營部門，亦是本地歷史最為悠久的傳媒機構之一，理論上是本港一個重要的資產。然而，港台部分人士近年卻恃編採自主為由，多次以偏頗的手法報道新聞或製作節目。就此，作為港台上級部門的商經局，理應下定決心整頓其管治，必須樹立起權威及問責的精神。

事實上，港台的優勝之處就是能以低成本的預算，製作具質素及教育意義的電視或廣播節目。曾幾何時，有些節目收穫良好的口碑，亦是深入民心之作，就如《獅子山下》、《與CEO對話》、《傑出華人系列》等，也許是一代香港人的集體回憶。即使是時事節目有所針砭時弊，但當年總能做到持平反映各方意見。

十年前，政府曾對港台日後的角色進行諮詢，亦曾考慮會否繼續讓其維持政府部門的身份。最終，當局在重視港台編採自主的原則下，與其訂立《香港電台約章》，以申明其公共目的及使命，並釐定政府對其的監管責任。換言之，政府是有一定權責持續監察港台的運作，而不是可任其成為政府內部的「特殊自治部門」。

根據《約章》，港台是須「提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析」，並達到「讓市民認同公民身份」的目的，當中包括增加市民對「一國兩制」的認識。顯然，港台近年所製作的節目，實在是有違《約章》所賦予其使命的嫌疑，而其內部亦一直以編採自主作為「擋箭牌」，令人感到相當可悲。

舉例來說，於去年及今年所播放的兩集《鏗鏘集》，分別為《七二一元朗黑夜》及《七二一誰主真相》，均受到公眾及港台顧問委員會的關注。顧委會有成員要求，港台應跟進有公眾認為節目「不夠宏觀、偏頗」的指控。然而，廣播處長卻回應節目的製作水平，足以作為新聞學的教材和典範。當然，我不是傳播學領域的專家，但從受眾的角度來看，兩集內容驟眼看來均缺乏相反意見作為參考，與部分觀眾的期望的確是有所落差。

記得今年三月，有港台記者在訪問世界衞生組織官員期間，問及中國台灣地區於世衞的成員資格問題。事後，商經局局長及廣播處長應邀出席立法會的委員會。諷刺的是，雖然兩者同坐於政府代表的位置席上，但前者認為節目在表達上違反「一個中國」的論述，而後者卻堅稱港台一直恪守相關原則。

不管怎樣，所有香港市民均有責任維護國家主權完整，而公務員更應對國家憲法及《基本法》有更深入的認識。港台以公帑運作，內裏員工的職系大多亦屬於公務員體制，鬧出如此尷尬的情景實在有失政府部門的位格。若然對事件置若罔聞，有可能會向公眾提供錯誤的信號，不利社會建立正確的國民意識，後果可以是相當嚴重。

說到底，當局是有責任向港台問責，對其放任不管終究必然鑄成大錯。假若當局真的無力規管，那就倒不如「放生」港台，讓其更名後轉為私營機構，避免其再利用公帑處處與當局分庭抗禮。