世界視線：逆子醜聞仍未解　拜登應否退下來

美國民主黨總統候選人、前副總統拜登次子亨特的醜聞，在投票日前夕爆出。迄今為止，拜登除了反指特朗普搞抹黑選戰外，並無具體而有力的反駁，就連最基本的事實，報章援引的亨特電郵訊息是否真確，至今仍然說不清楚。

或許拜登的如意算盤是，美國選民「只問立場，不講是非」，選票只會跟黨派走，君不見特朗普的醜聞鑊鑊新鮮鑊鑊甘，撐他的「盲粉」還是不改其志。然而，特朗普是美國乃至現代政治的「孤例」，夠膽講出「自己就算在紐約第五大街殺人，粉絲仍會支持他」，可說是只此一家，別無分號，而拜登的最大賣點，就是他比特朗普更加「正直」，醜聞對他的影響，豈能跟對特氏同日而語。

更何況，歷史的殷鑑就在眼前。四年前希拉妮也是在民調支持度上領放特朗普，豈料就在臨門一腳，時任聯邦調查局局長高銘宣布重啟對希拉妮「電郵門」的調查，以致希拉妮功敗垂成。事實上，關於亨特的醜聞，在美國早已流傳甚廣，共和黨人拿來做「政治炮彈」，亦是可預見的事，惟拜登一直採取鴕鳥政策，甚至曾被選民當面質詢相關問題時老羞成怒，斥責對方是可惡的騙子，可見亨特這個不肖子刺中了他的死穴。

須知道，這次選舉不是普通的兩黨之爭那麼簡單，民主黨把特朗普標籤為美國民主公敵，拜登若因兒子的醜聞，把即將到手的白宮寶座拱手讓給對手，不僅個人政治生命爛尾收場，他個人也必成為民主黨的千古罪人，抱着姑且一博的心態，顯然不夠慎重。正如有人指出，拜登應考慮「急流勇退」，把選戰「託孤」給副手賀錦麗。反正拜登Sleepy Joe的形象深入民心，他以受不住壓力、精力不足等原因退選順理成章，而賀錦麗不但有機會締造首位女性入主白宮的歷史，更可盡得非裔、亞裔的選票，至於賀的副手，可考慮由同樣曾參與初選的印第安納州出櫃前市長布蒂吉格補上，到時候年輕、性平權人士的票也一併收割，形成最強黃金組合。