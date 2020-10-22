神州觀察：預收學費無王管　市監失職害學生

於全國主要城市擁有上千家分校的北京優勝教育近日傳出倒閉消息，近四千名受害學生家長和機構員工齊聚北京總部維權抗議，要求退還學費及補償拖欠薪金，事件並成為北京近年罕見的大型聚眾維權活動。有指單是位於北京的一家分校所涉錢款便達億元之多，全國加起來恐怕是上百億元的天文數字，庚子之年本已多災多難，百姓日子不好過，此番遭遇勢令苦主們雪上加霜。

事實上，優勝教育位於北京、上海、天津等多地校區近期已接連出現毫無預警的關門、負責人跑路、拖欠員工工資及無法退還學費等醜聞，如今就連北京總部亦人去樓空，只可見到堆疊在一起的桌椅板櫈，場面冷清。更麻煩的是，該機構負責人目前已不知所終，或已潛逃，乃至在與學生家長的對話會上，優勝教育始創人陳某只通過網絡短暫露面，期間亦無實質解決問題；該機構於數日前變更了法人代表，顯示陳某已退出公司，意味可以「全身而退」，整件事早有預謀。只怕退款索償事宜最終難以實現，苦主們將自行承受損失。

需要看到，優勝教育自去年五月以來就頻繁作出多項工商變更，本月十日還因登記的住所或經營場所無法聯繫，而遭北京市海淀區市監局列入經營異常名錄。至於倒閉先兆，或可追溯到去年下半年，乃至更早，學生退費難、拖欠員工工資情況已在多地顯現；今年四月，優勝教育再度傳出資金鏈斷裂消息，直至近日總部關門，又已歷半年時間，相關政府部門若能發揮監管作用，及早介入事件給予幫助，或許就有機會改寫結局，令該宗牽連甚廣的危機得以化解。

每一次倒閉事件，都是對民眾的「割韭菜」，就像本次事件，根源問題還在於教育機構將教育當作生意來做、走瘋狂擴張路線所致。當局早有規定，此類機構收費時段與教學安排應協調一致，不得一次性收取時間跨度超過三個月的費用，惟優勝教育動輒違規預收學費，或以打折優惠進行誘導，並一再將預收來的學費透支使用，以瓜分更大市場份額；只是一旦遇到要求退學費或生員不足問題，便難以招架，既無能力退學費，亦發不了工資予員工，資金鏈隨時斷裂。

此舉亦是內地諸多教育機構慣用手法，以致該行業近年不時傳出關門跑路醜聞。有數據顯示，去年全國就有數十家教育機構倒閉，因經營不善、資金鏈斷裂等原因而關停的更有一萬多家，說到底，都是機構追求短期利益，投機取巧，忽視教育本身。政府部門對預收學費的經營手法睜一眼閉一眼，出事只是遲早問題，最終苦了學生和家長，當局監管失職絕對難辭其咎。