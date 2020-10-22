功夫茶：乘車優惠擬走數　涼薄局長無口齒

魯迅曾問雷峰塔係點冧嘅？就係因為去檢磚嘅人太多，今日你執一塊，明天佢又攞一塊，最後塔就轟然倒掉了！同樣道理，一個政府施政，凡事講完算，惠民措施吹到天花亂墜，一時話推租金津貼、一時又話分十年逐步增加法定假期等，支票愈開愈多，結果全部係空頭兌唔到現；漸漸政府支笛就冇人聽啦！

嗱，有消息指，政府將延遲甚或擱置推出六十至六十四歲銀齡人士嘅兩蚊乘車乘船優惠。

若然政府又一次走數，民無信不立，以後你叫市民點支持政府呢？依家廢官推出一項政策就跪低一項，同雷峰塔轟然倒下一樣，政府無口齒，講咗當做咗而失信於民有以致之！阿哥，有政黨多年來一直爭取兩蚊乘車優惠擴大至六十歲以上人士，等到秋來冬又至，好不容易等到林鄭年初公布「十大民生措施」，其中一項就係六十歲兩蚊乘車優惠；依家講吓講吓又想走數，難怪有政黨對此表示極度遺憾，促勞福局局長羅致光盡快向市民交代，以免市民作無謂揣測。

大家都知有「神童局長」之稱嘅羅局長，數口特別醒，佢話「六十歲都仲係中年」，咁「後生」就要兩蚊乘車優惠，太不像話吧？又有知情人士透露，一旦把優惠門檻下調至六十歲，庫房每年要額外至少承擔十億元開支！仲有吖！市面上流通嘅長者八達通卡逾四百萬張，較合資格老年人口一百三十二萬多出逾兩倍，顯示濫用情況嚴重。喂！開講都有話，欲加之罪，何患無詞？依家廢官想走數，欲開空頭支票，又係何患無藉口？正如有議員指出，政府若怕市民濫用優惠，應該透過技術盡快堵塞漏洞，而唔係延遲優惠，甚至想走數！計功夫茶話，如果因濫用而煞停六十歲兩蚊乘車優惠，同斬腳趾避沙蟲其實冇乜分別，笨實到難自圓其說！

有政黨批評若然依家延遲或擱置有關優惠，政府不但涼薄，更不顧及現時經濟不景氣，乘車優惠正可以減低市民交通費負擔，同時鼓勵銀齡就業，政府唔應該只計算短期嘅開支增加，應考慮長遠社會利益。講真，依家惡搵食，兩蚊乘車優惠鼓勵銀齡就業並不實際，之不過，兩蚊可鼓勵佢哋多啲外出走走，不必屈到病，倒是功德無量！

呢，神童局長今年年初喺網誌都談及兩蚊乘車優惠問題，功夫茶留意到佢仲話同「老有所為」嘅政策目標一致；而且亦指出六十至六十四歲人口，於二〇二一年超越六十萬，但去到二〇四〇年就只有四十萬，而長遠更不足三十萬人，所以銀齡族兩蚊乘車不至於成為政府長期沉重負擔，依家又何必縮沙？政府情願掏空庫房八千億元都要推明日大嶼，若然兩蚊優惠都諸多辯解，於理不合，其涼薄更叫人齒冷！