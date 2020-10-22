正論：國泰裁員難止血　交出航權引競爭

眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。曾經是全球首屈一指的國泰航空終於逃不過盛極而衰的命運，在暴疫夾擊、管理不善、航空業冰封的多重困境下，終於走入窮途末路，昨日宣布本港史上最大規模的裁員計劃，本港五千多名員工被裁，旗下國泰港龍即時停運。淪落至此，既有外因也有內因，歸根究柢是內因起作用。國泰不徹底改革爛透的管理文化，反而欲讓國泰港龍的全部航線「自動過戶」給國泰及香港快運，不僅有欠公允，繼續壟斷航權亦對本港航空業有害無益。

昨晨還未開市，國泰即為低迷的市道再投下一顆震撼彈，公布約廿二億元重組方案，削減約八千五百個職位，約佔全部職位兩成四，包括裁減約五千三百名駐港員工，國泰港龍則裁減全部二千五百名員工，集團約七百名後勤職員也會裁減。另外，約六百名非駐港員工亦受影響，但須視乎當地監管規定而定；餘下二千六百個職位，涉及集團近月凍結招聘及關閉海外基地等措施已懸空的職位。至於留下的員工必須接受更改服務條件，削減薪金及福利。國泰高層擺出痛心疾首狀，形容裁員是艱難決定，未來會聚焦發展國泰及香港快運云云。

事實上，這場裁員風暴醞釀已久，人們早有心理準備。早前國泰及國泰港龍宣布不申請第二期保就業工資補貼援助，已知是為裁員鋪路，腥風血雨無可避免。問題是，國泰早前才獲港府充當「白武士」注資二百七十三億元打救，且獲批七億元第一期保就業工資補貼，成為獲批補貼最多的企業。外界期望國泰拿取巨額公帑後負起最起碼的社會責任，減少或推遲裁員，奈何事與願違，國泰早已病入膏肓，一時的注資和補貼根本不足以令其起死回生。

國泰現時每月現金淨流出達十五至二十億元之巨，載客量卻暴減逾九成，僅餘正常時期的零頭，今年上半年更錄得破紀錄的近百億元虧損；首三季貨運量的跌幅雖然較小，但與去年同期比較亦大減近三成四，即使重組後明年每月可減少約五億元現金支出，但以目前流動資金只有七十多億元計算，加上港府注資及供股所得合共三百九十億元，保守估計最多只能維持兩年營運，別說財爺陳茂波為當日注資所謂的「有合理投資回報」淪為笑話，國泰能否按時還債也成疑問，更不必說航空業仍然受疫情困擾，只要客運量無法回到疫前，國泰面對的也是死路一條。

誠然，全球所有航空公司都正在經歷航空史上最艱難的經營時期，裁員不止國泰一家，從這個角度看，裁員或許非戰之罪；但一家航空公司不務正業，任由政治歪風入侵，甚至放任員工危害國家安全，放諸全球，卻是只此一家。君不見，去年爆發的反修例黑暴，國泰員工是反中亂港最力的一員，國泰管理層縱容空服員及機師霸佔機場，毆打旅客，有機師涉暴動罪被捕後居然不用停職，更有地勤人員惡意外洩警員乘客資料，堪稱令人側目，臭不可聞。要不是國家民航局忍無可忍，向國泰發出重大航空安全風險警示，管理層不得不改弦更張，國泰可能直到今天仍在作反。當國泰員工叫囂罷工「和你飛」，現在求仁得仁「無得飛」，難道不是「成功攬炒」的結果嗎？

冰凍三尺，非一日之寒。國泰有「因航」惡名豈是無因，除了政治邪毒入侵，這些年，國泰店大欺客，劣迹斑斑，管理本身大有問題。航班延誤當食生菜，機件故障有如家常便飯，超賣累乘客無法登機視作等閒，外洩九百多萬乘客私隱更是毫無悔意，服務質素衰過廉航，乘客為何還要貼錢買難受？何況管理層數年前炒燶期油大蝕八十多億元，國泰早就埋下財政岌岌可危的伏筆。可以毫不誇張地說，這間國際排名愈墮愈後的航空公司早就百病叢生，疫情不過是壓垮駱駝的最後一根稻草罷了。

當然，國泰淪落到今日的地步，港府姑息養奸難辭其咎。長期以來，不管國泰服務質素如何不堪，港府都是睜一眼閉一眼，甚至不惜繞過立法會都要注資保住國泰這塊爛招牌，美其名曰保住香港國際航空樞紐，實際上將國泰養成不思進取的惰性。現在國泰又將如意算盤打得啪啪作響，計劃尋求監管機構批准，由國泰航空及香港快運瓜分國泰港龍大部分航線。正如專家指出，國泰經營不善，連有三十多年歷史的港龍都敗在其手，國泰港龍取消牌照後，理應將航權交還政府重新分配，讓所有有意申請的本地航空公司提交申請書，而不是任由國泰將航權「左手交右手」，繼續造成壟斷，阻礙本港航空業發展。

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。國泰的輝煌已是上世紀的故事，港府救得了一時，救不了一世。近日本地市場出現一間新的航空公司，名為「大灣區航空」，現正展開招聘，猶如在悶透的維港上空灑下一場及時雨。一雞死一雞鳴，本港航空市場實在需要更多優質企業加入，提高競爭力，與其繼續扶持爛透的國泰，不如開放航權百花齊放，由市場來說話。更何況，現在是大中國時代，香港不融入大灣區難有新發展，死守一塊英國留下的爛招牌，早已不合時宜。