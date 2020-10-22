林鄭月娥為首的特區政府心態依然沒有改變，對內地只是要求「惠港」政策，卻不去考慮怎樣在香港努力來配合內地發展，有所貢獻。

單只考慮「惠港」政策，主要基於現有的利益、既有的條件，盡量不變。而要中央給予的「惠港」政策來取得本來沒有的額外好處。反過來，有了「惠港」政策，香港原有的既得利益便是雪中送炭或錦上添花，不需進行改革、改進、改善了。這樣政府的取態便是全力維護現有利益，抗拒改革，政府的政策也不需更新改變，香港的利益增長便全依賴中央政府了。

然而，「惠港」政策可以推動香港的發展嗎？

香港現時的結構性問題是金融化與去工業化並存。金融化排斥其他收益不如金融服務業的行業，製造出少數高收入群，加劇貧富差別，提高房產等的資產價值，促成房屋問題。去工業化則減除中等收入職位，打擊中產階級的增長和向上流動，移除製造業帶來的知識、技術與創新能力。餘下的低生產率的消費性服務性行業，或可維持較高的就業率，卻是依賴內地消費轉移，本地升級轉型發展不易。

於是，「惠港」政策是助既得利益進一步鞏固它們的利益，也便是不對香港現有的結構矛盾作出破解。而若政策是要解決香港的結構矛盾，便是打擊既有利益，利於全港和未來的發展，而不是政府所慣常掛在口的「惠港」政策了。關鍵因素是中央政府會怎樣決定，是聽從特區政府要求，為香港既有利益和現有結構要求的「惠港」政策？抑或是以克服香港結構矛盾出發，中央重新界定的「惠港」政策？

觀乎中央政府否決特首原來的施政報告，顯示出中央政府不會任特區政府擺布，自有主張。可是，特區政府沒有適當的大腦，也不聽取香港社會內部的意見，它可以怎樣修改施政報告呢？在倉促之間，特首林鄭及政務官們可以改變思維方法，突然間開竅聰明？但即使他們突然聰明起來，或IQ破頂，政策不可能拍腦子出來。製造恰當的政策需要廣泛和深入的政策研究，中外經驗比較，幾個月時間走訪中央部委便可達到嗎？

主導的還是中央政府。然而，中央政策會怎樣決定呢？特區政府在走訪中央部委時，會怎樣討論有關政策呢？特區政府心中無數、無策，怎樣可與中央部委商討？也還會是一直以來要求特殊照顧的「惠港」政策。似乎中央出手，在政策方面複雜得多，不如國安法與全民檢測那樣簡單容易。

且看結果如何！