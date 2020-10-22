香港特區「行政主導」很廢，窩囊透頂，結構性的原因，一是「司法獨大」，二是立法會的權力來源出於民主選舉。議員認為他們的權力才有認受性，香江府衙、行政長官皆無「人民授權」，其來自中央政府的任命，來自「一國」的憲制，卻不夠香港選民授權「大」，是這樣的結構性安排和「權力來源」安排，香港的「行政主導」就天生不足，極缺底氣，立法會就一定是騎在「行政」頭上作威作福、肆意欺凌。

回歸二十多年，香江府衙、行政長官可說已被立法會議員們欺負得慘不忍睹。現在香港立法會還只是部分議員民選產生，就把「行政主導」打得稀里嘩啦，有朝一日「全民普選」了，會是甚麼局面？不要說「行政主導」了，恐怕「一國」都要不認帳也，都要被所謂「民意授權」驅之趕之也。

因此，從眼前計，從長遠計，香港立法會的權力來源都必須有一個像樣的重整，其方向是「全體普選」再不可行，立法會的人事組合參考九七年前的狀況。這包括行政長官、行政會議、立法會的關係確立以誰為主，行政長官任命的行政會議成員部分出任立法會議員，特首管治團隊成員也可出任立法會議員，功能組別議員要增加，區選議員要減少。惟如此，香港才會有真正的「行政主導」。事實證明，按照香港《基本法》的安排、按照「循序漸進」實現「雙普選」的安排，香港的「行政主導」只能是自欺欺人的、軟弱無力的，已不足取也。

對此，朝廷和香港建制派當然皆有所見和深切感觸。不過，牽扯到修改《基本法》，改革的決心就難下。然而，事在人為，修改《基本法》並不是甚麼大不了的事，隨着問題的嚴重，形勢的逼人，不到人們不去解決改革難題，不到「為官避事」可以長久。現在建制派似乎很擔心明年十月的立法會選舉還會大輸，想盡辦法在爭取選票上落工夫，其志可嘉，然而不能解決根本問題。毫無疑問，維持現有結構，不管誰的議席發生大變，「行政主導」還是半殘半廢之局也。