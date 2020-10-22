美國號稱世界頭號強國，卻淪為新冠肺炎重災區，感染和病歿人數都冠絕全球，可謂莫大恥辱。最諷刺的是，總統特朗普不以為恥，反以為榮，還頻頻以此作為武器攻擊別人，繼抹黑中國、詆毀世衞、批評民主黨後，又把最新矛頭對準美國衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇等專家，直斥他們是「災難」、「白癡」，令人嘆為觀止。

如果福奇等美國傳染病專家是「災難」和「白癡」，那麼特朗普本人又是甚麼？他曾煞有介事地建議向人體注射消毒液及照紫外線以防治新冠肺炎，豈止是白癡這麼簡單。有人說特氏文化水平只有初中程度，顯然還是高估了，一般初中生不至於如此胡言亂語，更不至於淪為潑婦罵街。

總而言之，千錯萬錯都是別人的錯，特朗普自封為僅次於林肯的美國史上最偉大總統，當然是不會錯。他聲稱如果當初都聽福奇的話，美國將陷入比今天嚴重得多的經濟衰退。可見在其心目中，美國第二季GDP萎縮近三成三、全年經濟損失料達十六萬億美元還不算嚴重，至於八百多萬人感染、逾二十二萬人死亡，對他而言更不是甚麼大事。按照這種標準，香港防疫抗疫豈不是非常成功？

有甚麼樣的社會就有甚麼樣的選民，有甚麼樣的選民就有甚麼樣的政客。特朗普這種貨色也只有在美國這種畸形社會才能高高在上，換作是其他國家哪怕是「獨裁政權」，即使不自動消失，也早就被轟下台了。都說美式民主很好，到底好在哪裏？都說美國公民素質很高，到底高在哪裏？事有必至，理有固然，美國霸權衰落不是沒有原因。只要看看今屆大選兩位候選人都已年逾古稀，特朗普七十四歲，拜登七十八歲，就知道美國政壇為何暮氣沉沉，也知道美式民主為何走向衰亡。老美一直自吹自擂，將自己那一套稱為「普世價值」向全世界推銷，簡直是自欺欺人。