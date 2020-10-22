特區政府小事辦不好，大事辦不成，幾乎任何項目在他們手中，都落得超支延誤，大白象基建回本無期，這樣劣迹斑斑，你信港官有能力救市，起死回生嗎？

旅遊業陷於癱瘓，當局左度右度，想出了本地遊三十人一團的主意。團員除用餐外須全程戴口罩，旅遊巴最多坐一半客量，並獲得豁免禁聚令。旅遊發展局推出活動配合，市民於店舖消費滿八百元，可換取本地遊名額一個。所有參與的旅行社均需向旅議會登記行程，並簽防疫承諾，包括涵蓋新冠肺炎的保險。

據說本地遊提供近五十個深度遊行程，但以香港彈丸之地，相信有不少屬於熟口熟面，市民或多或少曾經自助遊覽的地方，現在要付錢給導遊，恐怕未必有興趣了。所以旅發局才用消費賞來催谷。

如果真的想有新意，吸引市民，其實去年以來，香港多了很多非一般景點，如反修例示威潮如何爆發，立法會大樓及政府總部是重要地點，充滿歷史意義，大有吸引力，以政總「門常開」的特別設計，亦是可供打卡，包保有網友回應，是心心或是嬲嬲就不得而知。

暴潮令人難忘，疫潮未過，大家應還未忘記上月的歷史性全民檢測新冠肺炎病毒，近一百八十萬人參與，位於西營盤的中山紀念公園體育館本來知名度不算高，但因被政府指定用作協助新型冠狀病毒檢測，成為「火眼實驗室」，國家支援隊六百人參與，頓時成為抗疫橋頭堡，相信不少人會慕名到此一遊。還有羅湖、落馬洲、赤鱲角機場、高鐵西九站，大家闊別多時，十分掛念，坐車去探探望望，也可一解相思之苦！據說舉辦本地遊的旅行社佔全行業不足百分之二，可見業界相當睇淡。真正有興趣遊香港的旅客，特別是內地客，入境無期，政府還不搞好健康碼，本地遊怕且捱不了多久。