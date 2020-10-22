國泰航空公司正式推出救亡策略，其中影響最大的是大規模裁員，全球共裁八千五百人，單單香港已達五千三百人。另一重要決策是公司重組，停止港龍營運，希望把原來的港龍航線轉讓給國泰和香港快運。

對一般香港市民來說，今次決定衝擊最大的是大量裁員，國泰是香港最大僱主之一，也以薪酬高稱著，連如此龐大的本地企業也出裁員自保這招，無疑會令市民失望。不過環視全球，因新冠肺炎疫情影響，國際航班大部分停飛，短期內不可能恢復正常運作，各國航空公司都大量裁員以節省開支來應付，國泰此次裁員已算是後知後覺。況且不少國家雖然停飛國際航班，但國內航班仍繼續服務，受影響較輕，國泰則只得國際航班，沒有國內航班可飛，沒有轉圜餘地。

國泰全體員工中，機艙服務員佔百分之四十八，地勤人員佔百分之三十六，機組人員佔百分之十五，按這個分布比例，這次受裁員影響最大的應是機艙服務員和地勤人員。因疫情影響，整體經濟不景，國泰的遣散費算比一般僱主慷慨，但被辭退的員工要找新工作特別困難。尤其是機艙服務員一向比其他相同學歷要求的工作薪酬較高，要找同類工作簡直沒有可能，相信要接受大幅度減薪才有機會轉業。

機師被裁後也很難另找出路，他們受的是專門訓練，除駕駛飛機外沒有其他技能。如處身外國，還可能有機會轉當私人飛機、專用機、訓練機、貨運機和速遞貨運機的駕駛員，這類駕駛員職位香港似乎相當難找。

國泰機師以外籍人士佔多，被裁員可返回老家另尋出路。不過大量裁員的航空公司比比皆是，這許多背景和專業技術相同的人同時湧出找同類工作，競爭一定十分激烈。

近年國泰開始在香港招聘見習機師，取錄後送澳洲培訓，一旦正式當副機師月薪約有五萬元，算是高薪工作。這批本地機師如因國泰裁員失業會受很大影響，香港看來沒有多少合適的工作機會。中國內地已有甚多國內航班復飛，理應需要補充機師，但他們的航空公司似乎很集中用本國機師，少見聘請外國機師。香港機師雖被認為薪高福利好，但一般外籍飛行員在中國飛行的待遇，全年收入基本上在一百五十萬到二百二十萬元人民幣之間，其實絕對不比香港差，問題是有幾多香港機師有興趣轉職內地。

至於港龍停止營運，原來的港龍航線並不是自動轉讓給國泰和香港快運，國泰需要重新申請尋求監管機構批准，可能有其他競爭者加入，國泰並非穩操勝券，如果因此失去原屬港龍的部分航線，會否得不償失？