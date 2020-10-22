泰國爆發大規模反政府及反王室示威，不同於過往的紅衫軍和黃衫軍之爭，今次以學生為主導，簡直就是去年香港反修例黑暴翻版；再看黃之鋒不停竄上跳下，在臉書吶喊助威，聲稱站在泰國學生一邊，當知「案情不單純」，說泰國這場示威背後沒有「外部勢力」指揮的人，恐怕都是傻仔了。

同文剖析「泰國動亂」原因，背後衝着中國而來，誠哉斯言。美國視中國為敵，在特朗普治下已變得不加遮掩，拉攏東盟圍堵中國，是美國在亞太的重要一步棋。然而，中國在近美國在遠，東盟絕大部分國家當知跟中國和平共處、互惠互利是雙贏，何況中泰關係向來和睦，泰國有甚麼道理為了美國而開罪中國？

今年七月，美國陸軍參謀長麥康維爾出訪泰國，獲泰國總理帕拉育親自款待，期間更同泰國陸軍總司令阿披拉簽署 「2020泰美願景」，為雙方互相捍衞國家安全盟友的共同聲明。表面上美泰言笑晏晏，但外傳美國此行最大目的，乃是在泰國重啟美軍軍事基地，卻為帕拉育所拒。泰國是主權完整的國家，帕拉育更有軍方背景，試問若讓美國駐軍，成何體統？

更重要是，泰國是中國發展一帶一路的重要一環，中泰交好令美國如芒在背。湄公河乃唯一貫通中南半島的內河航運通道，自上而下從中國經過緬甸及老撾、至泰老邊境的清盛港，而基於湄公河對流域國家的重要航運功能，中國願意把湄公河上游瀾滄江各水電廠所產生的電力，免費供予流域國家發展工業，成為合作發展湄公河航運的交換條件。另一方面，帕拉育數年前推出為期二十年的產業革新計劃，目標是把泰國打造為高科技、高增值與高創新力的國家，藉此推動「曼谷大灣區」國策與中國的一帶一路對接。

明乎此，外部勢力選在帕拉育治下的泰國搞「顏色革命」，將不聽話的小國搞到天翻地覆，不足為奇矣。