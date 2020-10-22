美國總統特朗普選情落後，十月便在有意無意間頻頻製造驚奇，繼忽然染上新冠肺炎後，近日特朗普陣營又祭出撒手鐧，揭露競選對手拜登和他兒子的醜聞，涉及賣國、受賄、孌童等事，不可謂不矚目。共和黨不少人相信，投入這枚深水炸彈，足以將拜登的選舉工程炸得粉碎。

特朗普陣營未免太樂觀了，問題可不是這麼簡單，且讓我慢慢道來。

假如三國時代的諸葛亮和法正參與競選，二人的賣點都是剛正不阿、言必有信、於大行無虧，一旦發現其中一人搞婚外情，又收受了過萬両銀的外國賄款。那麼不用說，此人必然被選民唾棄，因為他的行為，跟人們預期的落差太大了。

但假若對選者是曹操和董卓，二人素來俱不以品行見稱，然則，董卓陣營就算逮到證據，證明對手事涉通姦、栽贓，又或者揭發出曹操年輕時曾偷竊過鄰居一隻雞，那亦是無用。因為這一切都不會讓選民覺得意外，最低限度選民會認為，曹操做的一切壞事，董卓只要有機會，一樣會做。這場選舉一開始就不是在選聖賢，故候選人品行如何，不會是重要的考慮因素。

今趟特朗普對拜登的選舉亦然，拜登傳出醜聞，部分支持者或許會失望，但不足以讓他大幅度流失選票。因為即使證實拜登幹了壞事，選民亦會想，如果特朗普在相同背景下，他一樣會幹這些事，彼此所差，只是五十步與百步之遙，沒有甚麼大不了。

這次美國總統選舉壓根兒就不是特朗普與拜登之爭，而是撐特朗普與反特朗普之爭。對現任白宮主人，選民的愛恨非常分明，愛之欲其生，惡之欲其死。討厭特朗普的人，會不顧一切的把票投到另一候選者身上，哪怕民主黨推出一頭牛來參選，我敢保證，那頭牛的得票大抵也能以千萬計。