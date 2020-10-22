本港失業率又攀升，近二十六萬人失飯碗，有大型企業正大規模裁員，有經濟師指出，由於中港尚未恢復通關，依賴旅客消費嘅零售業、餐飲業受壓，料陸續有中小企結業，與旅遊相關行業嘅失業率難免繼續上升，估計年底前整體失業率高達百分之七點二。再講吖，全球經濟受困於新冠肺炎疫情而攬炒，加上中美貿易戰等因素，香港經濟篤定無運行，面對如此不確定嘅大環境，一個有為嘅政府，應把眼光聚焦在民生多艱，腳踏實地而非好高騖遠！

然而，此時此刻，林鄭政府卻不理三七二十一，明明有地唔用，本報及一些環保團體都搵到唔少棕地或荒置多年嘅官地，此外，還有無數空置嘅工廈等，政府若真係執政為民，理應坐言起行，的起心肝去規劃呢啲棕地或棄置工廈，皆因橫睇掂睇、點研究都係快過倒錢落海、計劃千瘡百孔嘅明日大嶼！

有議員形容港府死撐明日大嶼，有如借錢賭博，勢一炮花光八千億元儲備！亦有學者見政府本末倒置、無視社會各界反對，全無理性死都要推明日大嶼，正所謂不近情者多藏奸，其實不合理者亦多藏奸，質疑政府「死都要做」，唔通當中有不可告人之秘密？背後是否有景轟及陰謀？

古人說，「見賢思齊焉，見不賢而內自省也」，今時今日，經濟環境咁惡劣，強推明日大嶼根本死路一條！林鄭究竟有冇自省？所謂「日省其身，有則改之，無則加勉」，亦即孔子所說，擇其善者而從之，其不善者而改之！能夠擇善而從，就係「三省吾身，謂予無愆」，意思是每天多次自我反省，就可以避免過失！今林鄭塞住雙耳，無視社會各界反對，如此擇惡而從，怎不令人懷疑其有景轟及陰謀？曾國藩曾說：勤字所以醫惰，慎字所以醫驕。此二字之先，須有一誠字，以立之本。林鄭好高騖遠，就缺一誠字也。