現今資訊發達社會有賴網絡建設，任何國家的網絡建設先進完善，獲取新資訊就會優先，對促進國家經濟無往而不利，但美國及部分歐洲國家，將資訊獲取加入政治考慮，害怕別國在境內建設網絡，會成為竊取國家機密的渠道，從而捨近圖遠，放棄甚或重新邀請所信任的通訊商建設網絡，造成費時失事兼要重新投資，損失無法計算。

美英及其他歐洲國家科技發達，絕對有能力透過他們的獨特系統，監察別國為他們建設的網絡有否違法行為，並不能只估計或推想，就當成危機而選擇再建設另一套網絡系統。就以5G通訊為例，硬件升級可在原有4G基站內處理，直接省時且花費少。相反，剔除原有網絡建設，額外建設5G網絡系統，需從頭開始，耗費巨大。

美國近期除帶動五眼聯盟排斥華為提供5G設備，以國家安全為由，游說其他國家放棄使用華為系統外，上月底更限制民眾下載或更新TikTok及微信。美國有地方法院法官上月底暫緩執行有關禁令，司法部提出的上訴在年底前也不會有裁決。

日本最近已知會美國，現階段不會將中國企業從當地通訊網絡建設計劃中剔出，該國會按自身步伐，應對個別構成國家網絡安全隱憂的個案。相對英國就顯得反覆，國會報告指政府可能要提早在二○二五年排除華為設備，比英國首相約翰遜七月宣布的日子還要早兩年。

日本對內地網絡建設留有一手，英國現有排除華為的計劃，全部都留有時間空間，幾年後發生甚麼事，政局如何改變，科技怎樣向前衝，都絕對影響網絡建設的選擇。亞洲國家方面，東盟各國近年相繼接受華為為他們建設新的5G網絡系統，今年年中華為取得近五十份的5G合約，建設好逾十五萬個基站，比較下發展中國家不會讓通訊網絡變成搞圍堵內地的「武器」，因跨步向前比挑起矛盾更為重要。