延任一年的「銀紙派」議員，在吵吵鬧鬧的「變臉」把戲和六度篩選民調後終於粉墨登場，公眾都在看「銀紙派」議員怎樣兌現他們信誓旦旦對抗「中共極權」，怎樣在議會陣線維護所謂的民主和法治。上周三立法會開鑼前後數天上演的「銀紙派」大龍鳳，昭示公眾，只要有「銀紙派」議員一天，原本莊嚴的立法會就會墮落為「垃圾會」，臭不可擋，醜遍天下，建制派議員惟有當逐臭之夫了。

坊間罵那些不肖流氓地痞搞搞震，常斥其：「一哭、二鬧、三上吊。」借以描述「銀紙派」在本年度開鑼期間不斷表演的醜劇，是最恰當不過的。

「一哭」是工黨議員張超雄，他在大會首日的發言便離題及借題發揮「哭秦庭」、扮委屈，說甚麼留任是被迫接受中央不民主的委任，博同情地訴「衷情」，竟大言不慚地說甚麼為了延續議會抗爭留一點血脈，不情不願也要堅持在議會繼續抗爭云云。張超雄以為香港人不是善忘便是白癡，以為他的一哭，人們便不記得「銀紙派」每人平均只得十六票支撐留任，再加上黑箱作業自行炮製的「政治決定」，才厚着面皮向「銀紙」跪低的橋段。因此，張議員愈哭鬧愈扮「死狗」，觀眾便愈發笑，好在會議廳內，原來最忍得笑的是主席梁君彥。梁主席一本正經地幽了張超雄議員一默。梁主席首先嚴正指出張超雄的發言離題，違反議事規則，促其返回正題。接着梁主席不快也不慢，不嗔也不嘲地正告張超雄，若接受中央政府的委任而覺得好委屈，可以立即請便離開，既沒人阻止，也沒人挽留，悉隨尊便，登時令張超雄語塞兼坐立不安，尷尬非常。在眾目睽睽之下，留也不是，走也不想；哭也不得，笑也不是，真是立法會會議廳異常精彩的一幕，工黨政棍出醜當場！「銀紙派」從此再無人敢扮可憐了。

「二鬧」是「銀紙派」議員為刷議會陣線抗爭的存在感，以反駁攬炒派和抗爭派反對留任的主張是錯誤的，便利用曾是上期委員會主席的身份主持選舉委員會主席之機，翻炒民主黨涂謹申和公民黨郭榮鏗僭建主持選舉主席之權進行拉布，浪費議會寶貴的會議時間。最令大眾極其憤怒和反感的是，福利事務委員會選舉主席的程序被「銀紙黨」鄺俊宇任意拉布，令廣大飽受失業半失業之苦，急待立法會審議政府福利救災政策的市民，眼睜睜地看着月入十多萬元的「銀紙派」議員坐在冷氣房內拉布，「話之你吊沙煲有幾咁痛苦，我拉布拉得唔知幾咁過癮！」

「三上吊」更是本年度立法會開鑼的壓軸好戲，而這場戲還在剛剛開始。三位「銀紙黨」議員在立法會內知法犯法，以為議員大晒無王管，挑戰刑事罪行的法例規定，這不是搞政治自殺上吊又是甚麼？先是秘書處就許智峯涉搶走三張選票報警，繼是「銀紙黨」議員尹兆堅和黃碧雲涉嫌盜竊選票、接贓、串謀行騙及選舉舞弊等。對此嚴重罪行，何君堯議員作為選舉主持者已立即報警。「三上吊」的好戲還在後頭，公眾萬勿錯過！