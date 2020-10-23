世界視線：天下大亂無王管　輻水直送太平洋

國際局勢動亂不堪，歐亞大陸不斷爆發地區衝突甚至熱戰，美國面對即將舉行的總統選舉而陷入嚴重社會分裂。大國角力再加上新冠肺炎疫情肆虐，聯合國實際陷入半癱瘓。日本政府亦因此盼到了絕佳時機，把福島核電站災場多達一百二十三萬噸輻射水排入太平洋。

自從一一年福島核電站在地震和海嘯中發生大爆炸後，核電站所屬的東京電力公司便需不斷用水為受損的核反應堆降溫。這些受核污染的冷卻水以每天一百至數百噸的數量不斷積蓄，猶如日本的燙手山芋。日方稱，至後年福島災區便再無可蓄水之地。官房長官加藤勝信上周聲稱，有關問題已不能再拖延。言下之意，新內閣決心在短期內闖關。

剛剛上任的菅義偉內閣，最快於下周二就會拍板輻水直送計劃。當局計劃於二二年開始，用長達三十年時間，把輻射水直接排入太平洋。事實上，日方自災後便一直伺機行事，聲稱這是傷害性最小的方案，別無選擇。

一旦菅義偉內閣強行通過計劃，未來數十年太平洋就會充斥上百萬噸輻射水。雖然日方聲稱這些輻射水在排放前會淨化至對環境無害的水平，但消息傳出後，仍引發日本國內外強烈反應。各界不僅對所謂的淨化處理表達了懷疑，輿論更直斥這將是整個太平洋甚至是全球的災難。歐洲的海洋科研機構警告，福島開始排放輻射水後，只需五十七天就會染遍半個太平洋，而且三年後就會流至美國和加拿大海域。近年與日本關係緊張的南韓，更隨即建立跨部門應對機制，監測日方活動。

在此背景下，菅義偉將出任首相後的首場外訪選擇為東南亞，就顯得可圈可點。雖然外間普遍認為，他的越南、印尼之行仍是聚焦於圍堵中國，和拓展日本的外交經貿空間，但日本內閣官員在首相出訪前夕，就輻水直送計劃明確表態，也提醒了東南亞各國，在短短兩年後，福島輻射水就有可能進入太平洋的洋流循環圈。因此，在東道主關上會客室的大門後，菅義偉恐怕要就輻射水的安全問題作一番艱難的解畫。