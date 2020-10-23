功夫茶：國安立法未殺雞　漢奸狂言係垃圾

狗嘴長不出象牙，漢奸走狗嘅嘴只會釋出惡臭飛出蚊螆烏蠅爬滿屎蟲！呢，一身都係罪、惡貫滿盈、涉違反《港區國安法》嘅壹淫媒漢奸黎，尋日一早又喺社交平台直播，用口亂放屁，狂言國安法立法為香港帶來好處和維持繁榮穩定嘅說法「完全是垃圾」！老鴉笑豬黑，自己不覺得！依家臭屎笑垃圾，唔覺己邋遢！

好心喇！明係一條舔美爹「菊花」嘅粉腸，扮乜嘢亂世狂士喎？大漢奸當正自己係「狂來說劍，怨去吹簫」嘅名士？你條契弟，原形畢露為美國而戰，幾狂都只能係美國一條叭兒狗，吠多兩聲，亦不過多賞幾塊狗餅！擘大狗眼睇清楚喇，港區國安法實施近四個月，香港社會明顯有回復平靜嘅迹象，打砸搶燒已然退下，啲暴民都由先前嘅熱血勇武，變咗靜靜雞，認低威，五大訴求，缺錢不可，只是在心中默默流！

兄弟已開始唔玩爬山，各自潛水喇！總之，港區國安法一出，唔單止「阿婆走得快，必定有古怪」，一眾老漢奸忽然趕住「告老歸田」，嚮往魚肥果熟嫲撚飯嘅日子，有啲又話忽然「好討厭政治」；連後生仔出海釣魚，竟要裝滿幾桶汽油，釣幾日幾夜甚至一頭半個月，釣美人魚咩，都真係亂世特別多古怪！

港區國安法點會係垃圾吖！嗱！今年初被暴徒火燒噴紅漆「私了」嘅滙豐銀行中環總行嗰對「風水物」銅獅，尋日終拆封圍板重見天日再振雄風！講真，如果冇國安法立法，兩隻銅獅有排未見天日！功夫茶但知倉頡造字，都話天雨粟，鬼夜哭！依家國安法立法開頭都係威係勢㗎，四大罪行如泰山壓頂，要言之：分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。求其揩中一條，都要洗乾淨八月十五，坐十碌八碌啦！

今漢奸黎明明觸及國安大法，分裂國家、勾結外國或境外勢力點走得甩？問題係警方先後高調搜壹淫媒大樓又搜其位於觀塘嘅辦公室，每次都係高高舉起輕輕放下，律政司遲遲不檢控，任由佢保釋外出又可以喺社交平台狗噏，滿口歪理，甚至公然要求外部勢力向中國施壓釋放十二人蛇。

國安法立法明係尚方寶劍，可惜懸而不用任其變生銹菜刀，漢奸黎眼見大法至今未曾殺一雞，更遑論斬妖除魔，加上司法向來係反中亂港嘅保護傘，連壹淫媒隻妖股癲上瀉落，證監會查到今時今日依然如食咗啞藥，難怪有論者懷疑其保護傘甚至已伸展到證券金融界。今漢奸黎臭口出狂言詆毀國安法立法係垃圾，功夫茶深感國安法立法若然一直得個壇，再不作法殺雞儆猴，任由「反中亂港過到骨，愛國愛港就死得」，屆時追究叛國禍港頭號漢奸狂徒已經太遲！