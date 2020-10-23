產評：銅獅重光冀轉運　飲水思源始能穩

香港股民愛股、有「獅王」之稱的滙豐控股，其中環總部兩座銅獅重光，本有着否極泰來的盼望，惟現實中，銅獅重光，也得有實際的變革行動作配合，才有「翻身」希望。這裏所指的，包括檢討全球化發展路線、研究遷冊回港，以及專注經營有利可圖的大中華和亞洲市場，公公道道為股東謀福祉。若繼續貪圖兩家茶禮，難脫「吃裏扒外」、「予取予攜」的劣績，在中美之爭下亦只會兩邊捱打，如何努力也徒然！

滙控與香港經濟淵源甚深，滙豐銀行在港成立、在港發迹、在港成名，與香港共存逾一個半世紀。如今，滙豐既是三大發鈔行之一，也是香港作為國際金融中心的一個重要標記。只因當年面對九七問題，滙豐在一九九一年成立新控股公司、翌年全購英國米特蘭銀行後，就將總部設於倫敦。

可回歸以來，滙控的海外發展不見得是坦途，反觀中港兩地業務高速發展，每每成為集團生金蛋！○八年集團因涉美國次按而錄巨虧，要供股解困，也是靠香港股東鼎力支持，直至如今中港業務貢獻着集團絕大部分稅前盈利。可今年一場全球疫情，在其註冊地英國的金融監管要求下，去年賺四百多億港元的滙控竟然停派股息，香港股東卻無權過問，難怪招來「忘恩負義」的指摘，福去禍來不無原因。

在反全球化成風、中美脫鈎的背景下，滙控仍享有在海外註冊，卻食盡中港業務優勢的配搭，焉能得了便宜又賣乖？既然主要盈利來自大中華區，就得檢討註冊地，甚至研究以分拆方式理順架構。事實上，在全球經貿戰下，不少跨國企業得改變海外擴張策略，加強本土化，以降地緣政治風險，滙控不見得有例外之途。

最近，滙控高管坦言期盼進一步拓展中國業務，而中方官員亦釋出善意，表達努力創造更好營商環境，為包括滙豐等國際企業帶來更多機會。誠然，滙控在港發展有逾百年基礎，中港又是最具發展潛力的市場，帶來的資本更是集團股權的重要組成部分，本着企業以股東利益為依歸，實有變革需要。

再講，雖然眼下全球疫情並不常有，但香港股東也實在容不下本土市場貢獻最多，但利益分配卻由海外監管機構說了算的事情再次出現。滙控倘再不下決心化解矛盾，不但股價難有起色，就連拓展中港市場也只怕難如以往般得心應手，早晚亦要迎來美國制裁，深陷鬥爭漩渦，銅獅「重光」難挽狂瀾！