國泰航空的窮途末路，是自己一手造成的，是其管理層和員工們一起作孽的，就算沒有黑暴，沒有新冠肺炎疫情，也會衰亡，黑暴和疫情只是加速了它的衰亡，且差點兒猝死。現在國泰拚命救亡，炒掉幾千名員工，將「港龍」一鍋端，管理層和留下員工須大幅減薪減福利。國泰最樂觀的估計是重整之後，明年的業務可以回復五成。

然而，即使如此，也不過是苟延殘喘，再有甚麼風浪，還是會翻船，昔日之風光再不可得也。更重要的是，經此大難，國泰管理層和員工們若還不在管理及服務質素上痛改前非，還狂妄豪橫，店大欺客，再把「黃絲政治」引入公司運作，再玩「發動罷工，佔領機場，癱瘓航班」的「和你飛」，國泰隨時猝死，一定沒商量。

據說，國泰曾經是全球排名第一的老牌航空公司，是香港的名牌和驕傲，如今淪落到這般田地，正是香港由盛而衰的寫照。既然國泰的「折墮」是由管理層和員工特別是其工會組織合力造成的，那麼香港的「折墮」大概也是那些行政、司法、立法領域「治港」港人以及被他們煽惑、忽悠的選民之「共同作孽」吧。

如今，國泰在拚命救亡，「港人治港」是不是也要拚命救亡呢？救亡之路在哪裏呢？當然，那些熱衷於反中亂港、顏色革命，不惜「攬炒」的人，是不以香港的衰亡為意的。既要「攬炒」，今日之局正是他們所樂見，他們還會加大「攬炒」，再踩上香港幾腳。對此，《港區國安法》還能總是「利劍高懸」嗎？

香港要救亡比國泰救亡當然複雜得多、難得多，恐怕要從兩方面落藥，一是清理內部問題，打掉反中亂港勢力，革新行政、立法、司法的制度和人事，落實中央全面管治權；二是急起直追融入國家發展大局，經濟上找到新方向、新動力。香港的救亡之路阻力重重，光靠「港人治港」一定不行，一定要中央出手引領推動。然而我們至今看到的還是磨磨蹭蹭，坐而論道。救亡要快，一旦死掉，萬事空也。