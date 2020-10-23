凡事都有定期，天下萬務都有定時。陪伴香港人三十五載的港龍航空，隨着國泰航空大裁員而走進歷史，令人唏噓不已。誕生於黃金年代，隕落於動亂歲月，港龍不僅見證了自身的成敗，也見證了香港的興衰。這個本地航空品牌的消失，意味着香港黃金年代終結。

一個地方的興衰往往有迹可尋，香港由經濟城市變成政治城市，由動感之都淪為動亂之都，就已注定了國泰和港龍的命運。在新冠肺炎疫情之下，全球航空業進入冰河期，大裁員隨處可見，遭解僱或面臨失業的全球航空業員工多達四十萬人，這是不爭的事實。但疫情並不是導致國泰衰敗的唯一原因，香港政治環境惡劣，競爭力每況愈下，加上國泰本身管理不善，全球排名不斷下降，才是導致它陷入絕境的主要根源。不少人批評國泰大裁員，部分反對派政客更是慷慨激昂，擺出一副為民請命的姿態。其實他們在發動反修例黑暴並煽動國泰員工「和你飛」的時候，就應該料到會有這一天。香港動亂不已，旅客望而卻步，不正是他們一手造成的嗎？國泰窮途末路，港龍從此消失，不正是他們攬炒的結果嗎？

古人認為，天地與人類自身的禍福、社會秩序的制訂都是按照五行的相生相剋來運轉生存。當萬物合於五行，則生生不息而萬物昌盛；若萬物背離五行，則天降災異、社會失序、萬物皆禍。人之氣若能調和順適，天地之氣也會化為祥瑞；相反，人之氣如果邪亂乖謬，與天地之氣互相混淆，就會亂象叢生。證諸香港種種亂象，可知這種說法不是沒有道理，社會充滿邪亂乖謬之氣，與天地之氣互相混淆，不招災惹禍才怪。可以說，國泰的衰敗既是本身的不幸，也是香港的不幸。

此情可待成追憶，只是當時已惘然。港龍的出現像天上流星一閃而過，正如香港的輝煌一去不復返，只能成為港人集體回憶。