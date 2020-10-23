新界非法工程猖獗，造成社會及環境多重問題，相關政府部門處理一塌糊塗。西貢大環村丁屋群外被人非法開路，部分更為自然保育區，屬於官地，地政總署承認工程未經批准，惟事件揭發三星期仍然未有執法，地署只是在現場加設圍網，形同虛設，簡直欲蓋彌彰。地政總署負責管理政府土地，在新界屢現違規不執法，自成眾矢之的。是否欺善怕惡，對土豪「隻眼開隻眼閉」？還是自己「身有屎」所以遲遲不執法，希望拖到不了了之？

此類違規工程在新界多處可見，大環村事件僅屬冰山一角，本報又在西貢揭發，相思灣村有人非法在綠化地帶包括政府土地上違規開路，但規劃署超過一年都沒有執法，本報追查下，該署才勉為其難提出檢控，但有人竟然不怕官司，繼續非法鑿路，似乎想盡快「米已成炊」。地署被查問下，竟指因為鑿路沒有圍封，沒有構建物，故並非佔用官地，所以「有監察，無執法」，完全無視官地被鑿開。其解釋牽強，簡直等同縱容包庇。

相思灣村鑿路事件另外惹人懷疑之處，便是非法開路原來可以通往一幢神秘丁屋，本報為查出真相，向地署查問詳情，包括該幢丁屋有沒有發出「滿意紙」。一向這些資料是向公眾公開，新聞界更是經常查詢，但今次地署最初卻以私隱為由推搪，後來才答覆該處沒有「滿意紙」。事件涉及公眾利益，更有可能涉及非法行為，不能排除官商勾結，朋比為奸，為土豪「開路」。「私隱」不能成為擋箭牌，地署無私顯見私，愈是遮掩愈是可疑，愈應該向公眾交代。

狗上瓦坑有條路，明明此路不通，土霸卻膽敢在官地非法鑿路，打通前往丁屋之路，肆無忌憚，似是知道有保護傘護路，這條路背後涉及何方神聖，多少不可告人的利益，紙包不住火，地署勿以為可以隻手遮天，真相呼之欲出。