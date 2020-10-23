國泰是香港的重要僱主，今次推出大裁員計劃，員工共五千九百人被裁，對市民的心理影響很大，感覺新冠肺炎疫情結束無期，經濟復甦短期無望。

這幾十年來，國泰成功打造香港品牌的形象，成為港人外出乘坐的航空公司首選。我近廿年來外出，如果可以選擇的話，都盡量選國泰。雖然我乘坐國泰航班較多，但認為他們的服務態度只是一般，機艙服務員擺明只是按章工作，不會令乘客感到特別親切。可能他們接待香港乘客較多，這些乘客也是普遍缺乏基本禮貌，故有此公事公辦撲克臉式回應。另外，他們的飛行常客會員近年人數漸多，優先服務諸多限制，以里數換機票的條件也較前嚴苛，吸引力下降。

航班服務本來是歐、美航空公司的天下，只不過服務愈來愈差，連年虧蝕，才被亞洲的航空公司如日航、國泰和新加坡航空取代。幾大亞洲航空公司之中，我覺得新加坡航空算是較出色，設計食物比較用心，機艙服務員的服務態度也較窩心。近年開始乘坐卡塔爾、土耳其和阿聯酋航空，他們的服務也很好，食物也合意，中途轉機方便，長遠會是亞洲航空公司的勁敵。

港龍不如國泰，沒有主要飛歐美航班，以飛內地城市為主，本來享有口碑，頗能吸引連接香港與內地各省城市的常客，可惜他們的機艙服務員對政治過分熱心，對內地乘客服務不足，便會失去優勢。

這一、兩年來香港的社會動盪，都可見到國泰員工積極參與，例如去年八月響應反對派提出三罷，令不少內地航班停飛，他們支持封閉香港機場，也打擊了香港的航空樞紐地位。今年二月因應內地新冠肺炎疫情，港龍員工曾經公開集會，呼籲罷工，因缺乏響應才沒有成事。

所以，這次國泰推出龐大的裁員計劃，並未見一致性反對聲音。一方面可能大家都覺得是意料中事，無可避免，也無從反對；另一方面國泰員工在過去兩年的政治先行、顧客靠邊的態度，也可能引起部分顧客不滿。怪不得網上不少評論幸災樂禍，說他們曾經呼籲攬炒，動輒叫出罷工口號，今次算是爭取攬炒成功，求仁得仁，日後大可長期罷工下去。也有網民找出當時集會照片、傳媒報道，和他們號召罷工的標貼海報，以示諷刺。甚至在黃友群聚的社交媒體網頁上，黃友似乎也是對大裁員意見分歧，有人竟然不但不對被裁的機艙服務員表示同情，還以侮辱性名詞「飛雞」稱之。他們大概忘記了昔日國泰有不少手足對他們的「五大訴求」挺身支持。