本港新冠肺炎疫情因何沒完沒了？是市民堂食惹的禍？是市民抗疫疲勞之過？看下列荒謬數字，當知罪魁禍首絕對是港府，沒有其他。食物及衞生局資料顯示，港府於今年五月至九月向訪港的豁免檢疫人士發出超過廿二萬份醫學監察通知書，當中於七月發出逾五萬份，為該五個月以來單月最高的數字。

這意味數月來已有廿多萬人豁免檢疫入境，除了跨境貨車司機及履行與政府相關運作的政府人員等，更包括來自高危地區的領事人員。結果不旋踵，一名印度領事助理於本月十五日由印度新德里抵港，翌日確診，衞生署其後才發現他並非屬於可獲豁免強制檢疫的級別，承認安排有誤並致歉。然而遲來的致歉無補於事，病毒早已如入無人之境，在社區種下隱形傳播鏈。

事實證明，港府一直中門大開，讓高危人士免檢自出自入，明知印度疫情失控也不提高警惕，衞生署甚至將原本無資格獲豁免的領事館低級職員也列入豁免，到底這些月來有多少類似的漏網病毒在社區散播，不問可知。

最離譜是，港府抗疫本末倒置，不是關上敞開的大門，反而日怪夜怨市民抗疫疲勞、警惕性大不如前，直到今時今日仍拿食肆開刀，堅持四人一枱，懶理業界就快連鹽水都冇得吊。人們不明白的是，為何領事人員可以獲得豁免？難道領事有金剛不壞之身，百毒不侵嗎？當內地早就戰勝疫情，深圳市民出行可以連口罩都不戴，港府卻跟隨政客和專家起舞，視內地旅客為洪水猛獸，至今都不肯先釋出善意，豁免有健康碼的內地旅客免檢入境，卻對印度之流的「上等人」大開方便之門，簡直荒天下之大謬。

敢問這同當日豁免海員和機師檢疫入境，終致第三波疫情大爆發有甚麼分別？港府除了拿市民和食肆開刀，還要倒行逆施到甚麼時候？香港繼續任由庸官胡亂作為，要疫情受控真是談何容易！