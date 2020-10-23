以往的世界，人們所求者是建立秩序；今日的世界，人們所求者是推倒秩序，昔日易與，今日難辦，人類社會難免就走入了亂嚷嚷的局面。

上世紀後半期，世界的問題簡單，很多沒有民主的地區，經人們一番抗爭，國家踏上普選之路，社會就迎來了春天。但踏入本世紀之後，世界的潮流變了，人們流行「打大佬」，對一切的建制力量與傳統既得利益者，都有莫名的反感，必得除之而後快。構成這種心理的原因，本欄曾打趣地說，是緣於目前全球中年以下的人，幾乎都是打電子遊戲機長大的，在電玩遊戲中，要過關就經常要打大佬，人們自幼就對強者產生了難以言喻的厭惡感。

近日泰國的示威正好印證了筆者看法，示威者是在爭取民主嗎？表面上看來是，但現有的軍政府正是民主政權被人們推倒之後才建立起來，總之無論管治者是否出自民選，不管你是紅衫、黃衫還是穿甚麼衣裳，只要在上位，就是大佬，就會招來強烈的反對聲音。我甚至可以預言，泰國的軍政府一旦倒台，繼位的民選政權過一段日子之後，同樣會遭受今日之困。

英美國家的政權較成熟，不會輕易出現泰國式要求顛覆體制的反抗活動，但不代表當地人不愛打大佬，不熱衷於反建制。英、美的國民只是將反抗力量表現在選票上，選出如約翰遜、特朗普一類的小丑式人物當領袖。一場新冠肺炎疫情襲來，二人雙雙染病，帶領國家抗疫的成績更醜出世界。西方選民將這一類渾人推上政治舞台，其實就是對傳統建制的反叛，而看來這一股反叛潮流還會繼續下去。

去年至今的香港社會運動，你以為只是在反抗京港政府嗎？不是的，對泛民主派的「大台」，抗爭者一樣強烈不滿。這年頭誰是大佬誰的日子就不好過。