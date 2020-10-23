夜深風竹敲秋韻，萬葉千聲皆是恨。唉！要倒下來的始終會倒下，有七十多年歷史嘅國泰航空，即使早前獲港府充當「白武士」注資二百七十三億元打救，同時獲批近七億元首期保就業工資補貼，奈何因長期管理不善而在全球最佳航空公司排名每況愈下、早已病人膏肓嘅國泰，終於印證「國泰航空，愈做愈燶」這八字真言！

國泰日前展開史上最狠「大屠殺」重組方案，炒近六千名員工，同時即日停運擁有三十五年歷史嘅國泰港龍。阿哥，再冇機會畀你呻搭錯國泰機、唔知幾時飛咯！國泰重組求存，但面對疫情大環境，加上管理不善，一直蝕到流血不止，想鳳凰涅槃浴火重生，你估咁易咩！

大裁員之後，預料明年每月可減少五億元現金支出；之但係唔好忘記，國泰現時每月仍要消耗十五至二十億元現金，所以即使每月慳到五億元，仍然有成個黑洞要填！依家全世界仍然在新冠肺炎巨大陰霾下，航空業要復甦，據估計最快都要四年後！國泰明年六月要向政府償還首筆三厘息，業界憂慮是次大裁員究竟能幫到國泰幾多？消息指該筆注資只能幫國泰捱多兩年半左右，而廢官除咗扮難過，又話無再注資嘅意向！梗係冇意向喇，仲畀人鬧得少咩？

國泰令五千多人打爛飯碗，幸存者即使大削薪，短期內航空業肯定難以復甦，再一輪裁員並不出奇！有議員直言不相信國泰有能力償還政府嘅注資，恐怕成為庫房壞帳，財爺當時死撐注資屬「有合理投資回報」，看來又成笑話！國泰不務正業，這些年政治邪毒入侵，加上管理層烏啄啄，店大欺客，被指服務質素衰過廉航，由「起高樓」到「樓塌了」，其實都有迹可尋！正如本報「正論」一語中的：這間國際排名愈墮愈後的航空公司早就百病叢生，疫情不過是壓垮駱駝的最後一根稻草罷了。優勝劣敗，冇得飛只能怨自己太衰！