美國大選進入最後競爭白熱化階段，對特朗普及拜登的大小負面新聞滿天飛，只要能打擊對方陣營的，就無限量放大，例如共和黨打出拜登兒子與中國有生意往來，民主黨爆特朗普擁有中國銀行帳戶做買賣等，或多或少亦在競選宣傳過程中擦出火花。要套取這些具殺傷力的內幕消息，絕不能只是聽聞或透過第三者的材料，獲取過程必須向所涉及的部門或機構索取白紙黑字證據，爆出來才能服眾，亦避免遭對手來一個大反擊反客為主。

如果套取實證，專責隊伍向銀行機構或部門要求證實某些數據或文件時，所得回覆是「這是涉及客戶或個人私隱，恕無可奉告」，就不會有近日連串對兩位總統候選人爆出的負面新聞，反映私隱不能成為擋箭牌，擋住所有不法行為；反之，在公眾利益大前提下，強把私隱做保護傘，就給社會大眾評價為無私顯見私，當中一定有問題，負面新聞爆出來更是百詞莫辯。

本港西貢區近日連番爆出有人非法在官地鑿路或建屋，這種違法行為是挪用公共資源以圖私利，到底誰要承擔責任，過程中部門是否有錯失，是哪一個步驟出問題導致損害公共資源，絕對不是使出「私隱擋箭牌」就能了事，若這做法可以過關，就等同私隱比公眾利益重要，豈非等同貪贓枉法的不法勾當，也能獲得私隱的保護，因為違法勾當定是躲藏起來幹，用保護私隱去排除調查必然是一個壞先例。

若私隱大於公眾利益說得通的話，就不會爆出美國兩黨近日不停大爆對手不法行為，在民主社會的不公平交易亦不會揭破。同樣情況，新界保育地帶及鄉郊可發展用地，有人以不法手段先破壞，或開鑿鄉村道路後造成既定事實，再向部門申請改變用途，過程中用上私隱做保護傘，調查部門不能公開違法者的身份，亦不能公布違規事項，將誘發一波又一波非法開墾官地、破壞環境的後患。