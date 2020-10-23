近一個多月以來，多省的省委副書記密集補缺。湖南省委常委、長沙市委書記胡衡華調任陝西省委副書記；江蘇省委常委、蘇州市委書記藍紹敏調任貴州副書記；福建省委常委、廈門市委書記胡昌升，河北省委常委、雄安新區工委書記陳剛，上海市委常委、組織部部長于紹良，湖北省委常委、組織部部長王瑞連，則均是就地升遷本省市的副書記。

但是仍有北京、青海、重慶、河南、安徽、浙江、山西等七省市副書記空缺，尤其是北京，自二○一七年以來，空缺已近三年，依舊未補，創下歷史紀錄。省委副書記被稱為「首副」，僅次於省委書記、省長兩大正職，尤其在當下的新時代，已成為「候補省長」，是第一備位人選。因此，位置非常重要，高層在選拔時慎之又慎，寧缺毋濫。

近期履新的省委副書記，幾乎都大概率鎖定正部。即使不能晉升省長，絕大多數也至少能夠擔任省政協主席等二線正職。從來源看，大城市的市委書記和組織部部長，成為省委副書記兩大主流來源。組織部部長管幹部，而省委副書記通常負責黨務，與組織部工作聯繫最密切，晉升有近水樓台之優勢。

大城市市委書記則堪稱是省委副書記最主要來源，而且常常是省委副書記兼市委書記，尊位與實權並重，夯實進身之階。這與當前做強做大中心城市、引領區域經濟板塊的城市化新戰略有關。高層不斷出台的區域經濟戰略，皆強調以重點都市圈為核心，大城市市委書記因而受到器重。

在今年上半年內地城市GDP排行榜中，前十二位中只有蘇州、長沙兩個地級市，其餘皆是四大直轄市和六個副省級城市。近期跨省升遷的藍紹敏、胡衡華，恰恰是兩市書記，高度匹配。從履歷看，胡衡華二○一六年十一月升任湖南省委常委，藍紹敏二○一七年三月任江蘇省副省長，副部資歷都不滿四年，彎道超車許多十幾年副部的官員，後來居上。

蘇州長期是「最強地級市」，睥睨同儕。長沙則是近幾年經濟增速最快的地級市之一，在上半年新冠肺炎疫情衝擊下，經濟總量在城市排行中躍升四位，殊為不易。此前兩任長沙書記，陳潤兒現任寧夏黨委書記，易煉紅現任江西省長，胡衡華踵事於後，仕途同樣看漲，重用意味明顯。而雄安新區作為「千年大計」，廈門是海峽西岸前哨特區，陳剛、胡昌升得「首副」光環加持，重用意味濃厚。

從明年開始，內地各省區市就將陸續展開黨委大換屆，為中共二十大作組織準備。省委副書記陸續補缺，是提前卡位，其他缺員省份，料將陸續跟進。此外，在近期的調整中，廣西政協主席藍天立調任政府主席，接替卸任的陳武。陳武生於一九五四年，去年就已經達到六十五歲的正部級最高任職年限。現任雲南書記陳豪、貴州書記孫志剛均是一九五四年生人，亦已超齡有年。陳武今番卸任之後，或許將拉開一輪超齡高官集中卸任的大幕。