偶然在網上看到岑敖暉的臉書文章，文內有不少粗口，令人驚愕，究竟這是否當今大學畢業生通行的爛仔化作風，不如此，不能證明他們否定大學精英教育。不過，我讀小學六年級的孫子也知道不應用粗言穢語，因為這既不尊重別人，也不尊重自己，過度放縱。「養不教，父之過；教不嚴，師之惰」，他似乎正缺乏家庭與大學教養，另一種「雙失」青年。或許他是已演變成「暴大」的中文大學畢業生，難怪了。

岑敖暉的「攬炒」觀念很簡單，一是認定香港為「極權統治」，因此他願意犧牲，自傷也定必要傷害極權的利益和根基。他只關心的是攬炒「必然會傷害自己，或者手足」，卻不會想到更多無辜的市民受到攬炒的傷害。亦不會問，為甚麼我要傷害他們？我有甚麼權利可以傷害這些與我無仇無怨的市民大眾？

香港是「極權統治」，是甚麼時候開始的？是在岑敖暉讀中文大學時已開始嗎？那時候他享受着公帑二、三十萬元一年的投資，享受着校園內的一切，也許還有政府給他的貸款，他為甚麼不放棄？一是不接受特權，二是拒絕極權政府的恩惠。

香港是「極權統治」，他哪來的證據？邪教說的一套，他便擁抱，他是邪教門徒嗎？他經歷過殖民地時代政治部的監控嗎？連甚麼是極權也未體驗過，怎樣指證回歸後的香港是極權統治呢？他要求香港「攬住一鑊熟」，典型的黑社會小流氓或爛仔的情緒，長大了的童黨。他在中學、大學是否有接受教育？他學了甚麼？

他想破壞香港，但是香港還有幾百萬人在努力建設，還有中央政府和內地人民的支持，憑他們這些少數不學無術的爛仔青年，可以破壞香港嗎？今次的不景氣，是全球性的新冠肺炎疫情打擊，也包括特區政府治疫不力，不能如內地那樣根斷疫情，恢復經濟。其中也有所謂「黃絲」的醫護、專家、媒體、政府官員以無理政治反對全民檢測。但是內地經濟恢復，當可帶動香港復甦。中央政府也不容許特區政府拖拉敷衍。

香港衰落是政治衝擊經濟，國安立法之後，便可扭轉逆勢，香港只要努力，撤掉這批如岑敖暉一類爛仔青年，怎會沉淪？

岑敖暉要救手足，有甚麼能力、條件呢？破壞容易，建設艱巨。「攬炒來臨」，「不要落井下石」，要救手足，怎救？要救便不能攬炒，依靠黃色經濟圈，只是沒腦的「暴大」畢業生才會相信。不攬炒，就請他們坦白說，認錯，改過前非吧！真的犧牲來臨，這些假革命青年怎願犧牲呢？