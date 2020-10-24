在老美操弄布局下，「台獨」猖獗，蔡英文、民進黨政府膽子空前的大，叫囂空前的響，兩岸戰意漸濃，戰爭準備空前加強，刀來劍往，比劃空前的多。最後是否打起來，打到甚麼程度，暫且不知。可知的是，在當代環境下，兩岸打起來，第一，不大可能是「突然襲擊」；第二，不大可能是「擦槍走火」。

此因兩岸若開戰，由於醞釀多時，皆研判對方的打法多時，詳盡周延，一直枕戈待旦，高度戒備，「突然襲擊」不起特別作用，不會一下子令對方措手不及。而「擦槍走火」也不會，因這場仗怎麼打、甚麼狀況下打，雙方都是極為謹慎小心，軍令軍紀極嚴，難以「意外發生」，絕難「擦槍走火」。要麼不開火，要開火就是得到上級命令。因此，兩岸之戰若要打，一定是戰意不可遏制的結果，一定是雙方都做好充分準備、出手有方的結果，一定是形勢的發展不得不打的結果。這樣的結果，北京、台灣、老美都已反覆研判。

要制止或開打這場戰爭，首先是戰略研判。美國、台灣要研判自己一直以來特別是這些年的做法，是否已踩上了導致北京不得不打的底線？要研判自己經得起北京的軍事打擊嗎？美台各自肯付出多少代價？戰爭的結果會如何？而北京要戰略研判的則是，老美支持「台獨」的舉動，踩正北京的底線了嗎？「台獨」切香腸切到最後一節了嗎？除了軍事打擊，還有別的「反擊」選擇嗎？如果有，啥時用、怎麼用？

至於戰術研判，美台就要看看自己的軍力能否頂住「共軍的強大火力和進攻」。這方面，美台似乎是有些自知之明的，不亂吹牛，知道打不過，所以會說「戰到最後一兵一卒」，要「掄起掃帚周旋到底」。

北京的戰術研判，選擇項目多些，如何採取軍事行動主動權在北京手裏，可以選擇雷霆萬鈞的速戰速決，也可以選擇先拿下金門等島嶼，封鎖海島，逼台接受和談。總之，無論是戰略還是戰術，兩岸開戰，完蛋的一定是台灣一方，一定是「台獨」被消滅，一定是美國夾着尾巴逃跑也。