國泰航空大裁員，滙豐銀行銅獅重見天日，看似風馬牛不相及，其實兩者有共同遭遇，同樣經歷暴疫劫難，前者苟延殘喘，後者也是日子難過。滙豐銅獅重見天日，是否表示否極泰來，目前言之尚早。

國泰和滙豐都是生於斯、長於斯、壯於斯的英資大企業，在香港收穫了不少成果和榮譽。但奇怪的是，他們並沒有好好珍惜這個賴以發迹的地方，反而經常做一些吃飯砸鍋的蠢事。就以國泰來說，本已問題多多，加上政治歪風入侵，更是烏煙瘴氣。去年爆發反修例黑暴後，國泰管理層縱容員工鬧事，甚至有機師涉暴動罪被捕也沒有被停職，照樣大模廝樣「和你飛」，若不是國家民航總局出聲示警，還不知要亂到甚麼地步。禍福無門，唯人自招，國泰陷入窮途末路，不正是自作自受嗎？

滙豐銀行與香港淵源更加深遠，在此生根、發展逾一個半世紀。然而，當年面對回歸問題時，滙豐卻急急帶頭遷冊，總部改設於倫敦，將香港棄如敝屣。最諷刺的是，滙豐遷冊後在海外的發展處處碰壁，蝕多賺少，更遭美國重罰，只有香港和內地業務持續發展，一直作為主要盈利來源。尤其是今年上半年，滙豐在歐洲區虧損逾三十億美元，其他地區也乏善可陳，要不是香港和內地合共提供六十多億美元盈利，其業績勢必全盤見紅。有人說滙豐忘恩負義，可謂一語中的。

風流總被雨打風吹去。國泰和滙豐由盛而衰，意味着英資風光不再，也意味着香港繁華消散。當今世界處於百年未有之大變局，西方日暮途窮，東方蒸蒸日上，國泰和滙豐都離不開大中華市場，若想重新振作，就必須端正態度，不能再首鼠兩端。特別是滙豐，既然主要盈利來自大中華區，歐美業務又諸事不順，為何還不檢討註冊地？為何不將總部遷回香港？須知今時不同往日，英資企業在香港得了便宜還賣乖，終將受到唾棄。