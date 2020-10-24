國泰航空集團雖然接受政府二百七十多億元注資救亡，但救公司不救人，尤其是中下層及前線員工，日前宣布大幅裁減約八千五百個職位，率先解僱二千名機組人員，停運港龍航空，留下的機組人員亦簽新約變相減薪一成半至三成半。

這是航空從業員的浩劫，但不少網民卻幸災樂禍，冷嘲熱諷，指空姐空少可轉做其他副業。這些侮辱性言論，出自廢青口中殊不出奇，他們其實是自卑感作祟，一堆宅男毒男不修邊幅，不務正業，心理變態，莫講一世人都未必可以認識空姐做朋友，就算其他女士見到他們的廬山真面目，都肯定退避三舍。出言惡毒，落井下石，統統來自去年示威潮的主力發起網站，整個所謂社會運動質素可思過半。他們不是整天叫喊攬炒嗎？現在真的炒幾千人，當中相信有不少是黃絲手足，這就叫做求仁得仁吧，為何會自相殘殺呢？足見之前所說的齊上齊落，落原來是奚落的落，被炒的黃絲，現在該認清楚自己之前有多麼傻，和這些人稱兄道弟吧！回頭是岸，腳踏實地，快點找份工好好做人。

這個時勢，要找工作十分困難，一下子多了幾千人失業，而空服員或地勤難以做回老本行，旅遊業又不知何時復甦，轉行是難以避免，他們都有一定工作能力，談吐及外表有水平，求職有優勢，所缺是其他行業經驗。這些新失業大軍對專業人士威脅不大，反而直接影響畢業生或學歷不高的人工作機會，如果你是消費或服務行業的東主，懂選擇也會聘請有經驗的人士吧，那些菜鳥初出茅廬，做未必做得長，請回來要像教仔般管教，萬一其中有暴徒更加引狼入室，敬謝不敏是必然的。

以後廢青想搵工更難，惟有繼續發揮毒舌，做鍵盤戰士笑盡天下人，耽誤自己青春，最終一事無成，牛高馬大四肢健全淪落街頭乞食，這些就是報應。