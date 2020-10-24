剛看了美國總統選舉第二場亦是最後一場電視辯論，一如所料沒有太大看頭，也沒有驚喜，兩個候選人看來都是跟足幕後預先寫好的劇本表演，過分依足章法，未見火藥味，擦不出火花。這現象可能與電視台這次的安排有關，在候選人講述個人立場時，對手遭強制熄咪，避免了上一場頻頻出現那種當對方發言時中途插話，有時連主持人三把聲音同時發話，弄到一片混亂的場面，把總統候選人辯論變成兩個大叔街頭罵戰。

熄咪策略看來有效，兩人都守規矩得多，可以輪流發言，觀眾也有機會聽清楚他們的說話內容。比較之下，不難發現特朗普自律性高了，少見上次般對手發言時隨時插話；拜登這次準備不錯，較為投入，少見過去的老態龍鍾和頻頻口誤，是因準備較佳，還是如特氏過去指摘般預先服用興奮劑？

兩人的話題主要集中新冠肺炎疫情，以及美國的醫療保險問題。其他如特朗普攻擊拜登兒子藉父親幫助去俄羅斯、烏克蘭、中國做生意賺錢等醜聞，拜登只是斷然否認，輕輕帶過。在如何對付中國問題上，特朗普一貫口出大言，說自己如何從中方拿到錢回來，補貼農民；拜登只是說特氏引的數字不對，但沒有加強攻擊，他自辯會聯同盟國迫使中國遵守協議的規定，避免亂開空頭支票。另外，在世界能源問題上，辯論只是輕輕觸及一些表面現象，雙方都未見充分發揮。其實特朗普在環保範疇是死穴，但拜登卻未見窮追猛打，輕輕帶過。

總的來說，雙方表現都比上次進步，特朗普的弱項在處理難民家庭問題、種族歧視問題等；拜登被攻擊在當副總統期間毫無表現，也是擊中要害。在兒子經商是否依仗拜登的影響力、有沒有賄賂成分這個問題上，相信共和黨及傳媒日後定必跟進。

這次辯論最詭異的地方是特朗普和拜登角色轉換，攻防對調，拜登竟需要為他提議的醫保政策、能源政策辯護，變了防守一方，特氏卻對這些建議大肆抨擊，變了主攻一方。按正常狀況，應是拜登攻擊特朗普政府現時的政策，特氏要為現時情況辯護的。

看電視辯論後傳媒的民意調查，拜登仍被目為表現較佳，有傳媒做了個即時民調，認為拜登贏得辯論者為百分之五十三，特朗普贏者為百分之三十九，拜登贏了十多個百分點。比起上次辯論，認為拜登贏的為百分之六十，特朗普贏者為百分之二十八，拜登仍然領先，但兩人距離收窄。不知會不會是受到拜登兒子醜聞的影響？

現時距離大選不到兩周，除非出現特大意外，拜登看來穩操勝券。