早就說過，本港司法機構是一個支着公帑卻不受監管、不須向納稅人負責、最超然最具凌駕性的獨立王國，不管裁判結果多麼不得人心、多麼離經叛道、激起多少爭議，司法機構一句「投訴不成立」，所有人都莫可奈何。繼東區法院前裁判官何俊堯涉及的六宗投訴，全部被總裁判官裁定為不成立後，另一「是非人物」、曾讚揚擲汽油彈少年為「優秀嘅細路」的裁判官水佳麗，其投訴一樣不成立。

司法機構日前公布對有關投訴的回應，指總裁判官認為投訴不成立，理由是根據判刑的前文後理，水佳麗評價被告為「優秀」是「有可商榷之處」、「有過譽之嫌」，但單憑這一點，並不足以支持裁判官是表面偏頗的結論；又指水佳麗勸誡被告，單憑「衝動」和「熱誠」行事而觸犯法律，只會令父母痛心、難過，有關言論沒有直接或間接地，鼓勵任何形式的暴力或犯罪行為云云。

哈哈，真是欲赦之罪，何患無詞。大家一定記得，總裁判官處理何俊堯的投訴時，曾搬出律政司「壯膽」，指留意到律政司未有就被投訴案件的裁決或刑罰提出覆核申請，認為與總裁判官對上述投訴的結論脗合。現在好了，水佳麗「優秀嘅細路」案件，原本判被告十八個月感化令，遭律政司覆核刑期得直，被告被改判入勞教中心，為何總裁判官對此隻字不提？律政司不覆核刑期，投訴固然不成立；即使律政司覆核刑期成功，一樣被裁定投訴不成立，官字兩個口，信焉！

由此更加證明，司法機構「自己人查自己人」，總裁判官查裁判官，根本不公平、不合理、不服眾，司法之官官相護，黑箱作業，有目共睹。這絕非他們以司法獨立作為擋箭牌，再拋出一大堆法律名詞唬嚇人就能堵住悠悠眾口。凡事太盡，緣分勢必早盡。香港始終是中國的地方，司法繼續唯我獨尊，總有一日惡果自嘗，大家不妨放長雙眼等着瞧！