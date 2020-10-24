《紅樓夢》有句名言，說「玉帶林中掛，金釵雪裏埋」，句中含意甚深，固然是在預示某些角色的命運，但單按字面解釋，也足堪玩味。那是慨嘆世道昏昏，有才有德之士多被埋沒，跟清代中晚期龔自珍的「我勸天公重抖擻，不拘一格降人才」，意思遙相呼應。

你大抵以為只有十八、十九世紀，封建專制的滿清政權才會出現「小人吉，大人否」的現象，卻萬沒想到，自詡最精英雲集、最公平開放的美國政府，可能比清朝更不堪。十九世紀的中國再腐敗，仍能出到林則徐、曾國藩、李鴻章一類的賢臣能吏。國家衰弱，欲振乏力，巧婦難為無米之炊，為君者無可如何，最後確是把江山斷送了，但檢點下來，清朝皇帝昏庸者少，很多一生之中並無大過，只是時不我與而已。

反觀今日的「白宮群英」，在特朗普治下幾乎找不到一個能臣。副總統彭斯木訥而無甚作為，國務卿蓬佩奧在實際權力中位居第二，但他對待中國的態度猶如瘋狗，完全沒有大國權臣應有的氣度。等而下之者，如白宮發言人麥克納尼更不消提，記者問她，美國在新冠肺炎疫情中死了二十多萬人，政府如何交代？答曰：曾有專家估計美國要死二百萬人，如今只死二十萬人，可見政府的抗疫工作已十分成功。她的答案足以把你氣死，換了在其他地方，哪怕是伊朗、北韓，這樣的發言人老早給轟下台，恐怕只有在美國才能生存下來。

但是若論丟人現眼，特朗普所有下屬加起來，還不如他一人糟糕，此君的糗事，全世界的人知之甚詳，早已見怪不怪。即使等到今年十一月，美國總統選舉過後，就算換了民主黨的拜登上場，情況也不會好轉。拜登有點老朽糊塗，更兼醜聞纏身，四年任期之內肯定不會好過。嗚呼！天公何薄於美利堅，老是不肯讓像樣的人進入白宮之內。