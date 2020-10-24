有東方，有真相！呢，西貢霸地愈揭愈臭，大環村非法鑿路事件只係冰山一角。西貢相思灣村非法開路，經本報記者近三個月鍥而不捨跟進，發現有人非法於綠化地帶上違建道路，規劃署逾一年仍未執法，更奇怪的是，有人竟然無視被檢控，繼續擴建有關道路。之不過，呢啲咁騎呢怪嘅事，又點敵得過本報記者「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」嘅務實精神吖！加上本報一向勇於發揮「第四權」，一切濫權和不公義嘅社會真相，根本冇可能逃得過本報記者嘅再三追查！

有關西貢相思灣村非法修路，疑有人先斬後奏，非法修路後再借勢發展。阿哥，你估修路益街坊方便老幼出入咩？無非係為「神秘丁屋」鋪路！上址出現無合約完成證明書（俗稱滿意紙）嘅「神秘丁屋」。近年來，套丁亂象時有所聞，皆因所謂「丁權」早已失去讓原居民安居樂業嘅原意，丁權甚至變成原居民嘅牟利工具，不少原居民有丁權而冇錢建丁屋，不是將土地賣給發展商作屋苑式發展，就係美其名與發展商「合作」，中間有乜嘢「魔鬼」細則，基於「私隱」，邊有咁易知喎！

呢，相思灣村嘅「神秘丁屋」，本報向地政總署查詢，對方起初就係以「私隱」為由拒絕交代，經過本報窮追下最終「跪低」，承認該屋沒有滿意紙。有立法會議員狠批有關部門以私隱作擋箭牌，為土豪建屋作保護傘。嘩，乜「城鄉發展」搞到咁融洽啊？唔通又發揮林鄭嘅「大和解」精神？有關注團體就直斥有關部門處理違規行為反應慢又欠跟進，當中恐涉官商勾結，廉政公署必須嚴肅跟進。

古人說，天下大亂，人懷苟且之心，事出範圍之外，當謹守準繩，互相規勸，不可互相獎飾包荒。喂！依家法治淪喪，司法不公，就係官官相護，若再加埋官商鄉黑相互逢迎包庇，試問管治威信從何談起？