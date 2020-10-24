聯合國按照伊朗於二○一五年與六個國家及歐盟所締結的核協議的條款，日前解除對伊朗實施了五年的軍火禁運。美國總統特朗普在解禁前宣布退出該項協議，更決定按照機制繼續對伊朗的制裁措施，在聯合國安理會內遭大多數成員國反對，但美國仍是一意孤行，近日更變本加厲，增加制裁與伊朗交往的金融及航運業。

美國日前將六間中國公司和兩個個人列入黑名單，指這些公司及人士與伊朗船運公司有業務往來，協助伊朗的公司逃避美國制裁。被列入黑名單的中國公司和個人，資產將被凍結，並禁止與美國有任何生意往來。美國同時查封被制裁銀行所有在該國境內或由美國人持有的資產，在四十五日過渡期後，任何與涉事銀行交易的金融機構和個人會面臨第二級制裁，或影響到歐洲銀行。

聯合國及歐盟已撤銷對伊朗的制裁，美國卻獨斷獨行搞制裁及禁運，在新冠肺炎疫情下，將摧毀伊朗進口食品及藥品的支付通道，令人質疑美國號稱高度尊重人權，為何有這類不人道的手段。

奇怪的是，曾經一起執行聯合國向伊朗實施軍事制裁、現時又支持解禁的國家及歐盟，竟然在美國作出無賴式的延續制裁及禁運後，仍然默不作聲，一句公道話也不說，聯合國亦沒有批評美國的劣行，豈非間接承認不管聯合國或國際組織，美國都是太上皇？

聯合國是維繫世界和平公義的機構，對美國的有恃無恐行為竟然視若無睹，怎能令會員國信服？或許聯合國及其他國家會有一個奢望，就是下月大選後美國白宮將換上新主人，它們到時才提出調解不當地制裁伊朗的辦法。

但世事難料，倘若特朗普成功連任，他必然視聯合國及其他國家如無物，獨斷獨行的手法將更肆無忌憚，故聯合國為何不趁特朗普正值競選，嚴詞譴責他的野蠻行為，令他有所收斂，無謂再禍及國際秩序。