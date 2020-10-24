立法會「銀紙派」議員為了抗衡和反駁攬炒派反對其接受中央政府的委任立場，自必如他們表述的「政治決定」所宣示的政治抗爭態度一樣，把未來一年留任的議席作為明年九月選舉的政治燃料，並利用立法會的政治舞台達到配合所謂的街頭陣線、國際陣線搞反中亂港、推港獨分裂，或明或暗地破壞香港「一國兩制」的議會陣線的作用。

只要明白「銀紙派」的陽謀，就會明白復會後的立法會大會及前後舉行的委員會選舉正副主席的會議中，為甚麼「銀紙派」議員會這樣齊心一致地搞「一哭二鬧三上吊」的鬧劇醜劇了，今後全年會期大概也是如此亂局。

「銀紙派」議員在議會內佔少數的情況下，必扭盡六壬，想盡方法進行拉布破壞，如水銀瀉地般到處尋找機會阻礙立法會會議的正常進行。這樣頑固的死纏爛打、互保的抱團死撐，倒值得立法會建設派政黨和議員們好好借鏡和反思。為何相比之下，代表議會內正氣的、正義的、正派的力量和鬥爭精神，在議員人數佔優勢的條件下，反而往往被比下去了！為甚麼？

清代好官鄭板橋詠竹詩：「咬定青山不放鬆，立根原在破巖中，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」點出正義之士在亂世亂局之中，要秉持竹的氣節和發揮竹的堅勁鬥爭精神，好像獵人面對兇殘的豺狼和狡猾的狐狸，豈容溫良恭儉讓削弱自己的鬥志及戰意。何況當下立法會的「銀紙派」早已明確高舉抗爭搗亂破壞的旗幟，一反到底，只要《議事規則》沒有寫的都會「玩」到盡。際此，若建設派議員還心存幻想和僥倖，疏忽大意，「沽名學霸王」的話，便會「大意失荊州」，「賠了夫人又折兵」！

對於工黨張超雄「哭秦庭」般無恥之徒的撒賴，最好的回答已由梁君彥主席作了完美的示範。今後凡有「銀紙派」議員在會上說甚麼被迫「留任」，說甚麼「委任」不民主、反民主，建設派議員便應即請他們離場辭職，正告他們勉強無幸福。

對於「銀紙黨」尹兆堅和黃碧雲涉嫌狼狽為奸、選舉舞弊、竊取選票及虛假投票，公然在嚴肅的立法會會議廳內知法犯法、挑戰莊嚴法治之殿，何君堯議員作出了完美的示範，立即報警，要警方調查跟進。何議員的正義果敢行動，大長正義之氣，大滅破壞法治之歪風，是建設派議員的好榜樣。只有人人敢於報警，敢於挺身捍衞法治，才能打擊立法會內的歪風邪氣。若議員目睹同僚公然犯法、挑戰侮辱立法會的莊嚴，還畏首畏尾，左一個先報主席，右一個問過秘書長先；前一個先看清規則，後一個再交秘書處研究報案，結果讓壞人壞事無所畏懼，視法治如無物。

「銀紙黨」許智峯就是在議員們怕事、怕得罪人、怕做醜人的氛圍下，竟然走向主席台公然搶去三張選票，其粗暴行為便是最典型放縱的惡果。

綜觀全局，建設派議員必須立即把握優勢時機修改《議事規則》，堵塞漏洞，確保立法會運作暢順。切勿做驕傲自大的項羽，最後落得「霸王別姬」的失敗下場。