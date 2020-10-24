功夫茶：處理黑暴好失敗　行會人鬼兩不分

去年六月爆發嘅反修例黑暴，將香港攪得周天寒徹，至今仍未完全平息。作為行政會議召集人嘅陳智思，尋日承認政府處理反修例示威嘅方式係「完全失敗」，亦屬「不幸」，佢話市民將《逃犯條例》修訂視為「送中」，顯示政府嘅公關係「輸了」！

嗱！作為行會召集人，政府處事失敗，身份等同古時「諫官」嘅行會成員，難道又一點責任都冇？唔通淨係開吓會吹吹水「今日天氣哈哈哈」？依家陳智思咬牙切齒只係諉過港府，仲好似好深明大義咁話：政府須吸取教訓，於推出政策時要先掌握市民嘅接受程度，並向市民清楚解釋政策嘅目的，否則議題一旦被渲染，則難以繼續推行。

阿哥，呢啲事後孔明，牛頭角順嫂或者維園阿伯都優為之，使鬼地位尊崇嘅行會成員再講多一次阿媽係女人咩？陳智思依家唔係眼濕濕、扮憂鬱，責己冇做好本分，反而聲大大出盡吃奶之力，一味把過失全歸咎於政府，如此欲蓋彌彰，更擺到明「神又係佢鬼又係佢」！功夫茶睇過有學者從《貞觀政要》中查考，唐朝開國初期所以興盛，唐太宗李世民嘅「貞觀之治」予人一個印象，就係君臣都怕亡國，所以彼此同心協力，無非想把國家治理得更好！依家政府被狠批喺反修例黑暴期間「斷錯症，落錯藥」，對社會嘅長治久安造成傷害，促政府須吸取教訓！

呢，作為行會召集人嘅陳智思，政府錯，唔通佢可以置身事外？政府推出政策要充分掌握民意，難道佢唔使做吓資料搜集、走出冷氣房探討吓民情民意，才給政府意見嗎？做得行會成員應該係對香港有承擔、具才能和富經驗嘅人士，任重道遠，對政府政策嘅施行肯定有舉足輕重嘅影響！正如有議員話齋：行會內部存有意見分歧和不同辯論可以理解，如果個個做應聲蟲反而唔健康！之不過，佢都識得強調，從未試過當所有行會成員於同一議題持反對意見時，特首仍無視意見並強行作決定。咁即係話，一隻手掌拍唔響喇？林鄭幾咁「好打得」，畢竟孤掌難鳴！

有議員亦指出，行會成員係特首主要施政夥伴，陳智思喺事件上有一定角色，依家只係發重炮轟政府，咁佢當時有冇盡本分向政府反映意見、糾正錯誤吖？如今公開發表意見似乎想劃清界線，事不關己，高高掛起！佢冇努力進諫而只想撇清關係，反而令人深感「神係佢鬼又係佢」，實屬「不幸」！再講啊，黑暴至今警方拉咗逾萬人，惟至今僅約四分之一人遭檢控，司法機關又諸多藉口唔肯推二十四小時法庭去加快處理，一味歎慢板，難有阻嚇作用，更遑論彰顯法治，陳智思又有冇畀特首意見吖？佢條友根本不懂「反身求誠」，不誠無物，人鬼如何兩不分，問佢盞嘥氣！