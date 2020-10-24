神州觀察：健美表演遭禁播　網絡淫審做過頭

網絡淫穢色情傳播荼毒社會，從政府到相關經營平台皆有責任加強監管打擊，只是凡事都要有個度。淫穢色情的底線標準必須釐定清楚，並需要在此基礎上依法依規監管，否則便會出現矯枉過正、擾亂視聽的反效果，從而引發社會爭議，以及令一些人的正當權益受到損害，得不償失。

四川樂山師範學院日前舉行迎新晚會，並通過某網絡平台進行直播，惟在體育系學生表演健美操期間遭中斷直播，表演健美操的學生更被判定為「穿着暴露」，進而對學校官方帳號處以「禁播三天」處罰。事件隨即引發輿論爭議，紛紛表示事件太搞笑，相關審查實在做得過頭，質問明明是一場專業健美表演，究竟哪裏暴露了？如果說女生穿比堅尼、男生只穿短褲騷肌肉都有問題，那還叫甚麽健美表演？而那些正規的游泳、跳水、體操比賽是否都該禁播？

涉事網絡平台則表示，在接到校方申訴後已即時取消有關操作，恢復直播功能，但就辯稱對相關特定內容場景目前仍存在識別難度，容易出現「誤傷」。問題是，學校也有自己的合法權益，既然現有的網絡審查功能不健全，就不該草率推出，更不能以損害公眾利益為代價來達致所謂的監管目的。早前廣東茂名網警就將一名華裔女健美運動員展示身材的網絡短片鑑定為「色情片」，並威脅進行法律懲罰，惟在事主據理力爭及大量網民支持下，茂名網警終於認衰道歉，實在不知這些執法者腦子裏都在想些甚麽，也許一切只是源於他們內心本就齷齪的想法。

由此亦可看出，一些政府職能部門及網絡平台定義及審查淫穢色情的標準十分混亂。譬如內媒就曾拿醜聞纏身的百度搜索引擎作過測試，發現隨便就能搜到大量露骨的女性照片，簡直不堪入目，若按當局上述評判標準，恐怕百度早就該破產八百回了，質疑當局有意搞雙重標準。事實上，百度近年因涉及傳播、發布各種淫穢色情內容的違法違規行為多到數不清，雖屢遭內地官方點名批評、責令整改或罰款，結果非但沒有破產，反而變得愈來愈猖狂，與之死性不改的唯利是圖本性固然有關，當局每每罰酒三杯、名罰實縱的用意亦很明顯。

需要指出的是，社會文明發展至今，一些地方仍不時拿「穿着暴露」大做文章，實在叫人不可思議，這種話題的本身就帶有濃濃的陳腐氣息，乃至不無歧視女性之嫌，充滿虛偽道德及封建糟粕文化。譬如央視新聞就曾鬧出給「大衞像」私處打格的笑話，而內地不少校園或地鐵公共場所都曾發出關於穿着方面的禁令要求，甚至有「女德班」荒謬無知的宣傳，在在說明這是個極不健康的社會。